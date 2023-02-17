Не только Брюс Уиллис: кто из знаменитостей страдал от деменции
У Брюса Уиллиса диагностировали редкую форму деменции
Фото: www.globallookpress.com / Dave Bedrosian
Более 50 миллионов человек в мире страдают от проблем с памятью, вызванных возрастными изменениями. Среди них немало знаменитостей, для которых последние дни стали обречены на беспамятство и безумие.
У звезды фильма «Крепкий орешек» 67-летнего Брюса Уиллиса выявили деменцию. В результате болезни голливудский актер не может нормально говорить и страдает от потери памяти.
Это не единственный случай, когда подобный диагноз ставят известным артистам и политическим деятелям. Деменция — наиболее распространенный синдром, при котором возникают тяжелые нарушения в головном мозге. Из-за необратимого процесса отмирания нейронов ухудшается память и меняется поведение человека.
Ежегодно в мире регистрируют до восьми миллионов новых случаев деменции. Ухудшение памяти, мыслительных процессов, проблемы с узнаванием родных и близких — у этой болезни много симптомов.
У кого еще из знаменитостей обнаружили деменцию и к каким последствиям привел этот неутешительный диагноз, выяснил 5-tv.ru.
Проблемы с сердцем были предвестником деменции Шона Коннери
Актер Шон Коннери известен как первый Джеймс Бонд: он снялся в семи фильмах об «агенте 007» — с 1962-го по 1983-й. Шон Коннери также играл в фильмах «Первый рыцарь», «Восходящее солнце» и «Индиана Джонс и последний крестовый поход».
После завершения карьеры в Голливуде во второй половине 2010-х знаменитость и его жена Мишелин Рокбрюн переехали на Багамские острова. Там у 73-летнего Коннери начались проблемы со здоровьем: он боролся с раком, страдал от заболевания сердца. Некоторые врачи утверждают, что последнее иногда становится предвестником патологий в головном мозге. Позже у исполнителя роли Бонда выявили болезнь Альцгеймера, на фоне которой развилась деменция. В последние месяцы жизни актер потерял способность осознанно говорить.
Шон Коннери умер от сердечной недостаточности и пневмонии 31 октября 2020-го. Мишелин Рокбрюн рассказала прессе, что последним желанием звездного супруга было «уйти без шума». И он смог его исполнить. Актер скончался во сне в возрасте 90 лет.
У Маргарет Тэтчер развилась деменция на фоне микроинсультов
Премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер называли «железной леди». Политик прославилась стойким характером и самым долгим сроком нахождения во главе парламента страны. У руля Великобритании она находилась с 1979-го по 1990-й. Маргарет Тэтчер — автор множества жестких реформ, которые до сих пор неоднозначно трактуют подданные королевства.
В 2002-м у женщины ухудшилось здоровье после нескольких микроинсультов. Она вынужденно сократила общественную и политическую деятельность. Спустя три года стало известно, что у «железной леди» развилась деменция. Тэтчер умерла 8 апреля 2013-го в возрасте 88 лет. Причиной смерти стал инсульт.
Предвестником деменции у Валерия Золотухина стала болезнь Альцгеймера
Народный артист РСФСР и художественный руководитель Театра на Таганке тоже страдал от деменции. В 2012-м Валерий Золотухин завершил карьеру в театре и кино из-за проблем со здоровьем.
После нескольких госпитализаций ему поставили неутешительный диагноз — глиобластому (агрессивную опухоль головного мозга), которая вызвала поражение нейронов. Вследствие этого у артиста возникла тяжелая форма болезни Альцгеймера. Первые симптомы выявила его жена Тамара, заметив проблемы с памятью у знаменитого супруга. Болезнь Альцгеймера считается наиболее распространенной формы деменции.
В марте 2013-го Золотухина госпитализировали и ввели в медикаментозную кому. Звезда фильмов «Бумбараш» и «Ночной дозор» скончался 30 марта из-за осложнений на фоне опухоли головного мозга. Ему было 72 года.
Деменцию Риты Хейворт сначала списали на последствия алкоголизма
Хейворт была звездой Голливуда 1940-х и секс-символом эпохи. Актриса снялась в фильмах «Гильда» и «Ты никогда не была восхитительнее». Ее карьера пошла на спад в 70-х: в те годы у Риты Хейворт начались проблемы с памятью.
Врачи не сразу распознали деменцию, так как списали ухудшение состояния на алкогольную зависимостью кинодивы. Точку в карьере актриса поставила во время съемок фильма «Гнев божий», когда не смогла запомнить свои реплики. После неприятной ситуации на площадке Рита Хейворт больше не снималась.
В 1981-м Верховный суд Лос-Анджелеса определил ее под опеку дочери Ясмин Кхан, посчитав, что знаменитость не в состоянии позаботиться о себе. Спустя шесть лет в 1987-м актриса скончалась в своей квартире на Манхэттене. Ей было 68 лет.
Падение с лошади спровоцировала деменцию Рональда Рейгана
После смерти Риты Хейворт, 40-й президент США выразил соболезнования близким актрисы. Рейган отблагодарил ее родных за то, что они привлекли внимание общественности к болезни Альцгеймера — тогда он не подозревал, что его тоже настигнет этот недуг.
В 1989-м Рейган упал с лошади и ударился головой. После травмы и операции, он стал реже появляться на публике и жил в изоляции. Но иногда позволял себе вести общественную деятельность, призывая Конгресс США и президента Джорджа Буша-младшего финансировать исследования стволовых клеток из федерального бюджета. В 1994-м врачи диагностировали экс-президенту болезнь Альцгеймера.
Диагноз прогрессировал, а умственные способности Рейгана медленно угасали. Он узнавал только нескольких людей, среди которых была его жена Нэнси. Политик скончался 5 июня 2004-го в своем доме в Лос-Анджелесе. Причиной смерти стала пневмония. Рейгану было 93 года.
Из-за деменции Маргарита Терехова не узнает своих родственников
Российская и советская актриса Маргарита Терехова известна ролями в фильмах «Бегущая по волнам», «Собака на сене» и «Д’Артаньян и три мушкетера». В 2000-м она пропала из поля зрения общественности, у нее начались проблемы с памятью. Ее дочь Анна рассказала, что любимой миллионами россиян актрисы обнаружили болезнь Альцгеймера.
Одно из последних интервью Маргарита Терехова дала журналисту Дмитрию Гордону в 2009-м. Сейчас женщине 80 лет. Она с трудом узнает близких, не может самостоятельно передвигаться и разговаривать уже много лет.
Робин Уильямс покончил с собой из-за деменции
Американский актер и комик прославился благодаря ролям в кинолентах «Джуманджи», «Москва на Гудзоне» и «Дворецкий». После выхода последнего фильма актер редко появлялся на экранах: ходили слухи, что он страдал от алкогольной зависимости и депрессии.
Робин Уильямс свел счеты с жизнью 11 августа 2014-го в собственном доме в городе Тибурон в Калифорнии. Спустя два года после смерти актера его вдова Сьюзан Шнайдер рассказала прессе, что Уильямс страдал из-за деменции с тельцами Леви (ДТЛ) — одного из видов старческого слабоумия, симптомы которого похожи на болезнь Альцгеймера.
Вследствие деменции Джек Николсон стал затворником
Джек Николсон уже больше десятилетия не радует фанатов новыми ролями. Звезда фильмов «Пролетая над гнездом кукушки» и «Сияние» уже несколько лет страдает от прогрессирующей деменции. Актер не может ориентироваться в пространстве и времени. По словам близких Николса, 85-летний актер в последнее время находится под постоянным наблюдением сына и дочери.