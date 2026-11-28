Фото: © РИА Новости/Илья Наймушин

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О рождении второго ребенка она сообщила в конце августа.

Ксения Шойгу, дочь секретаря Совета безопасности РФ Сергея Шойгу и президент Федерации триатлона России, отметила три месяца со дня рождения младшей дочери Влады публикацией в соцсетях.

«Три месяца! Не смотрите в мои глаза, на фото я почти сутки не спала», — написала спортсменка.

О рождении второго ребенка Шойгу сообщила 28 августа 2026 года, имя отца она не раскрывает. Уже через четыре дня после появления малышки Ксения вернулась к работе. По собственным словам, во время беременности она строго следила за питанием и покинула роддом в «своем» весе, без лишних килограммов.

Ксения Шойгу и ее дочь Влада. max.ru/ksenia_shoigu

У 34-летней Ксении также есть пятилетняя дочь Милана от фитнес-блогера Алексея Столярова. В 2023 году стало известно об их разрыве. В интервью для YouTube-шоу «вМесте» бизнесмен отметил, что после расставания его общение с бывшей партнершей стало более теплым. Он не ожидал, что сможет поддерживать здоровую связь с матерью своего ребенка, и сомневался в возможности дальнейшей совместной работы, однако Шойгу убедила его в обратном.

От первого брака с Юлией Тюркиной у Сергея Шойгу также есть дочь Юлия, ей 49 лет. Окончила факультет психологии МГУ, а с 1999 года начала работать психологом в Центре экстренной психологической помощи МЧС, который с 2002 года возглавляет. Юлия — кандидат психологических наук и вице-президент Российского психологического общества. В 2021 году ей присвоили звание «Заслуженный спасатель РФ». Свою личную жизнь она не выставляет напоказ: Юлия замужем за заместителем генпрокурора РФ Алексеем Захаровым, у пары двое детей — Дарья и Кирилл.

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