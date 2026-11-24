Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

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Почти 90% жилого здания собирают на заводе. Вместе с окнами и инженерными системами на площадку доставляют конструкции с базовой отделкой.

В Москве по крупномодульной технологии возвели три жилых дома в рамках программы реновации. Один из них расположен в Бабушкинском районе, еще два — в Черемушках. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в мессенджере МАКС.

Особенность такого способа строительства заключается в том, что почти 90% здания собирают в заводских условиях. Крупногабаритные модули представляют собой практически готовые квартиры площадью до 100 квадратных метров. На производстве в них устанавливают окна, монтируют инженерные системы, выполняют фасадные работы и базовую отделку.

Благодаря этому продолжительность работ непосредственно на строительной площадке сокращается в полтора-два раза. Кроме того, уменьшается уровень шума, который может мешать жителям соседних зданий.

Развитием технологии занимается столичный «Комбинат инновационных технологий — МонАрх», имеющий статус резидента особой экономической зоны «Технополис Москва».

По словам Собянина, заводское производство позволяет разрабатывать индивидуальные фасады и планировки для каждого объекта.

Одним из примеров применения нового метода стал жилой комплекс на улице Летчика Бабушкина. Его строительство заняло девять месяцев. Будущие жильцы получат квартиры с улучшенной отделкой, которую также выполнили на предприятии. Качество материалов регулярно проверяют в лаборатории.

При проектировании здания использовали технологии информационного моделирования. С их помощью специалисты создали цифровую модель дома, содержащую сведения о его геометрических параметрах и последующем обслуживании.

Помимо крупномодульного метода, при реализации программы реновации применяют и другие префаб-технологии. В их числе объемно-блочное домостроение, при котором отдельные комнаты изготавливают на заводе в виде бетонных блоков.

Всего с использованием префаб-технологий в столице уже построили 142 жилых дома. По словам мэра, такие методы позволяют сокращать сроки возведения жилья до 50%.

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