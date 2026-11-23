Фото: МАКС/Мэр Москвы Сергей Собянин/mossobyanin

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Учебные будни в столице все больше напоминают подготовку к взрослой жизни, а школа все меньше похожа на место, где дети сидят за партами.

В районе Очаково-Матвеевское открыли школу на 1000 учеников. В здании оборудовали лаборатории для робототехники, программирования, 3D-моделирования и аддитивных технологий. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в канале в мессенджере МАКС.

В школе работают образовательные проекты «Инженерный класс в московской школе», «Математическая вертикаль» и «ИТ-вертикаль». Со следующего учебного года к ним добавится «Физико-математическая вертикаль».

Для творческих занятий предусмотрели мастерскую с двумя зонами: в одной дети смогут рисовать, в другой — заниматься музыкой. Также в здании оборудовали медиатеку с читальным залом и многофункциональное пространство, которое может служить местом отдыха, зрительным залом и лекторием.

Особое внимание уделили спортивной инфраструктуре. В школе появились два трансформируемых спортзала с душевыми, а во дворе оборудовали спортивный комплекс.

«В моей школе спортзал был один на всех, и физкультуру ставили в расписание чуть ли не по минутам. Теперь у ребят для спорта есть все самое необходимое», — отметил Собянин.

Для удобства учеников младших и старших классов предусмотрели отдельные входы. Это поможет избежать скопления детей в утренние часы.

Фасад нового здания напоминает детскую игру-лабиринт: его украсили декоративными шарами на фоне длинных полос стекла. Корпус построили за 16 месяцев, используя технологию сочетания сборного и монолитного железобетона. Новая школа стала одним из 60 образовательных объектов, которые Москва открывает в 2026 году. В столице уже строится и проектируется 11 «школ будущего». Всего в будущем в городе появятся 15 таких школ, над 11 уже ведется работа.

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