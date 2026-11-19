Фото: max.ru/Мэр Москвы Сергей Собянин/mossobyanin

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Он дополнит инфраструктуру развивающейся Мневниковской поймы — будущего центра экономической активности Москвы.

В Мневниковской пойме началось возведение Дворца спорта с двумя ледовыми аренами. Об этом Сергей Собянин рассказал в своем канале в мессенджере МАКС.

«Здание строится в рамках масштабного инвестиционного проекта при поддержке города. Мы выделили инвестору участок на улице Нижние Мневники, недалеко от станции метро “Терехово”», — написал мэр Москвы.

На новой спортивной арене можно будет заниматься летними и зимними видами спорта, в том числе хоккеем, фигурным катанием, футболом, спортивной гимнастикой и единоборствами.

Во дворце оборудуют две ледовые арены и зал спортивной гимнастики. В них обустроят трибуны для зрителей. Кроме того, появится площадка для общей физической подготовки, два зала для единоборств и тренажерный зал.

На крыше сделают зеленую зону. Рядом со зданием создадут общественное пространство с деревьями и кустарниками. Посетители смогут отдыхать и внутри здания, и под открытым небом.

«Завершить строительство Дворца спорта планируется в 2028 году. Он дополнит инфраструктуру развивающейся Мневниковской поймы — будущего центра экономической активности Москвы», — заключил Сергей Собянин.

Возведение в Москве социальных объектов соответствует целям и инициативам проекта «Инфраструктура для жизни».

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