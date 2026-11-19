Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Во дворах оборудовали тематические игровые комплексы, спортивные площадки и зоны отдыха, обновили системы освещения и провели озеленение.

В 2026 году в Восточном административном округе благоустроили жилые кварталы в пяти районах: Вешняках, Перове, Новокосине, Новогирееве и Косино-Ухтомском. Здесь появились современные детские и спортивные площадки, зоны отдыха и новые прогулочные маршруты. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем блоге.

«В этом году в Восточном административном округе мы реализовали несколько крупных проектов. В Вешняках привели в порядок два квартала. Первый находится между улицей Вешняковской, аллеей Жемчуговой и улицей Юности. Рядом — дошкольные отделения и учебные корпуса Вешняковской школы, а также детская музыкальная школа имени Д.Д. Шостаковича. Поэтому неудивительно, что в основу проекта легла идея счастливого детства», — написал Мэр Москвы.

На территории установили игровые комплексы для разных возрастных групп. Для малышей предусмотрели невысокие горки, качалки и песочницы из экологичных материалов. Для ребят постарше разместили лабиринты, канатные конструкции и многофункциональные городки, которые помогают развивать фантазию и физическую активность.

Одним из наиболее заметных объектов стал «Наукоград» — большой комплекс в виде кристаллической решетки, изображающей строение молекул.

Кроме того, в квартале создали спортивный кластер с площадками для мини-футбола, баскетбола и стритбола, установили силовые тренажеры. В зонах отдыха разместили качели и скамейки, а для работы на свежем воздухе оборудовали коворкинг-пространства.

Второй обновленный квартал находится между улицами Молдагуловой, Юности и Снайперской. Рядом расположены два корпуса школы № 1512, детский сад и лесопарк «Кусково».

Комплексное благоустройство провели в квартале между улицами Металлургов, Новогиреевской, Федеративным проспектом и 11-м проспектом Новогиреева.

«Идея проекта заключалась в органичном включении игрового пространства в природную среду. Это отражается в цвете, фактуре и оформлении игровых элементов. Такие площадки гармонично смотрятся в любое время года и, что очень важно, стимулируют не только физическую активность, но и воображение, формируют у ребят связь с природой и интерес к окружающему миру», — отметил Мэр Москвы.

Всего оборудовали пять игровых зон с разными малыми архитектурными формами. Среди них корабль со штурвалом, мачтой, мостиками, прямыми и винтовыми горками.

В Новогирееве благоустроили квартал, ограниченный Мартеновской улицей, Зеленым проспектом и 6-м проспектом Новогиреева. Здесь обновили детские игровые пространства, установив тематические комплексы для разных возрастных групп.

Значительные изменения произошли во дворе у дома 50 на Зеленом проспекте. На этой территории появилась универсальная спортивная площадка с трибунами для зрителей. Рядом оборудовали фитнес-зону с силовыми тренажерами и турниками, а также установили столы для тенниса.

Для спокойного отдыха предусмотрели скамейки в тени деревьев и качели.

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