Фото: max.ru/Мэр Москвы Сергей Собянин/mossobyanin

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Во время летних каникул ребята работают на строительных объектах, в медучреждениях, детских лагерях, пассажирских поездах, сфере услуг и сельском хозяйстве.

Студенческим отрядам Москвы исполнилось 15 лет. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАКС.

«За годы работы движение сформировало традиции, воспитало лидеров и стало настоящей стартовой площадкой для будущих достижений. Во время летних каникул ребята работают на строительных объектах, в медучреждениях, детских лагерях, пассажирских поездах, сфере услуг и сельском хозяйстве не только в Москве, но и в десятках других регионов России», — сообщил Сергей Собянин.

Опыт, полученный в отрядах, становится фундаментом для дальнейшего роста. Так, Юлия Баринова в 2022 году основала и возглавила педагогический отряд «Молодость» в Московском городском педагогическом университете (МГПУ), а сегодня реализует проекты по поддержке молодых талантов в крупной компании. Назар Мишин стал организатором масштабных мероприятий в штабе МПГУ, участвовал во всероссийских проектах и стал лучшим руководителем в своем регионе. Виктория Абрамкина еще в школе создала успешный трудовой отряд в Воронеже, а в Москве возглавила группу подростков при Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации.

«Также студенческие отряды активно участвуют в социальных и волонтерских инициативах: собирают гуманитарную помощь и помогают старшему поколению», — добавил Сергей Собянин.

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