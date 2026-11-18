Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Отказ от привычного американо или капучино может обернуться мигренью, слабостью и сильной головной болью.

Любители кофе рискуют столкнуться с неприятными последствиями, если решат резко отказаться от любимого напитка. Организм, привыкший ежедневно получать определенную дозу кофеина, может отреагировать настоящим синдромом отмены. О том, почему после пропущенной чашки начинает раскалываться голова и как безболезненно сократить потребление кофе, рассказала кандидат наук Ольга Сайно изданию «Доктор Питер».

По словам специалиста, головная боль после отказа от кофе — распространенная реакция. В некоторых случаях она может перерасти в мигрень.

«В американском исследовании 2020 года с участием 1547 пациентов выяснилось, что 87% тех, кто регулярно потребляет кофе (более 200 милиграммов кофеина ежедневно), испытывают головные боли отмены. Более того, 34% участника жаловались именно на мигрень», — объяснила Сайно.

При этом кофеин способен не только провоцировать неприятные ощущения при отказе, но и временно облегчать уже возникшую боль. Согласно данным Международного общества головной боли, 42% пациентов с мигренью считают кофеин одним из триггеров приступов. Однако 67% используют кофе для купирования острой боли. Отмена кофеина провоцирует мигрень у 18% людей, страдающих этим заболеванием.

Почему без кофе начинает болеть голова

Дело в том, что кофеин воздействует непосредственно на нервную систему. Он блокирует молекулы стресса в мозге. В результате меняется тонус кровеносных сосудов, а также активность механизмов, связанных с восприятием боли.

Кофеин также усиливает действие нейромедиаторов — дофамина и норадреналина. Благодаря этому напиток может оказывать обезболивающий эффект. Именно поэтому кофе иногда помогает справиться с приступом головной боли.

В исследованиях терапевтической дозой кофеина называют 100–200 миллиграммов. Это примерно соответствует одной-двум чашкам крепкого кофе. Однако реакция организма индивидуальна: для одних такая порция становится способом облегчить боль, для других — причиной неприятных симптомов.

Как отказаться от кофе без головной боли

Главная ошибка кофеманов — попытка одним днем полностью исключить напиток из рациона. Специалисты советуют уменьшать количество кофеина постепенно, чтобы организм успевал адаптироваться к изменениям.

Один из вариантов — сокращать привычную дозу на 25% каждые три-четыре дня. Например, можно постепенно уменьшать объем каждой порции, а не сразу отказываться от нескольких чашек.

В качестве альтернативы подойдет зеленый чай с умеренным содержанием кофеина. Также важно следить за водным балансом и пить достаточно обычной воды без газа и добавок. Если головная боль все-таки появилась, врач допускает использование обезболивающих препаратов, однако без злоупотребления.

Чем заменить привычный кофе

Полностью отказываться от кофеина необязательно: существуют напитки и продукты, в которых он тоже содержится. Например, чашка зеленого чая дает примерно 25–50 миллиграммов кофеина, порция матчи — около 70 миллиграммов, а 30 граммов темного шоколада — приблизительно 12 миллиграммов.

А чтобы получить максимальный заряд энергии и сил, пить кофе лучше всего не раньше 09:30 утра. В противном случае можно стать тревожным и нервозным.

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