Фото: © РИА Новости/Максим Захаров

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Сегодня в учреждении занимаются более 35 тысяч школьников и студентов колледжей, которым доступны свыше двух тысяч образовательных программ.

Дворец творчества детей и молодежи имени А. П. Гайдара в Москве отмечает 90 лет со дня основания. Учреждение открылось в 1936 году как Дом пионеров Пролетарского района столицы. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАКС.

За девять десятилетий дворец превратился в крупный образовательный центр. Сейчас здесь работают более 140 специалистов, среди которых профессиональные актеры, спортсмены и опытные преподаватели.

Воспитанники могут выбрать занятия по шести направлениям: от искусства и гуманитарных наук до технического творчества, краеведения и спорта. Всего доступны более двух тысяч образовательных программ.

Наибольшим спросом пользуются театральные, вокальные и танцевальные студии, а также спортивные и технические секции. Их посещают свыше 20 тысяч детей и подростков.

Среди преподавателей дворца — чемпионка Европы по гонкам с препятствиями Светлана Филипович, актер Руслан Ягудин и Тимур Ашуров, ставший абсолютным победителем в номинации «Сердце отдаю детям» конкурса «Педагоги года Москвы — 2026».

История учреждения началась с кружков авиамоделирования, кройки и шитья. В 1960–1970-х годах здесь устраивали Гайдаровские недели, во время которых встречались пионерские отряды и дружины, названные в честь писателя. Также выпускалась популярная в Советском Союзе газета «Гайдаровские искры».

Имя Аркадия Гайдара дворцу присвоили в 1974 году. Сегодня память о детском писателе сохраняет музейный комплекс, включающий семь экспозиций.

Образовательные программы учреждения направлены на развитие творческого и критического мышления, а также навыков, которые могут пригодиться воспитанникам при выборе будущей профессии. Эта работа соответствует задачам проекта «Все лучшее детям» национального проекта «Молодежь и дети».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.