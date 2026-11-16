Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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В случае хорошей и отличной успеваемости они получают повышенную стипендию, помимо основной, а также выплаты на время производственной практики.

В Москве расширяется практика целевого обучения студентов колледжей. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАКС.

«По сути, это бесшовный переход от выпускника до полноценного сотрудника, который готов сразу приступить к своим обязанностям. Студенты проходят углубленную практику на предприятиях у действующих мастеров. В случае хорошей и отличной успеваемости получают повышенную стипендию, помимо основной, а также выплаты на время производственной практики», — написал мэр Москвы.

Работодатели могут подготовить специалиста под свой запрос и конкретные задачи.

Партнерами столичных учебных заведений уже стали свыше трех тысяч ведущих компаний промышленной индустрии, информационных технологий, сферы красоты, медицины и других областей. Среди них — АО «Мособлэнерго», ПАО «Россети Московский регион», Московский метрополитен, госкорпорации «Ростех» и «Роскосмос», а также частные предприятия.

В этом учебном году от работодателей поступили заявки по четырем новым специальностям, таким как фармация, монтаж, техническое обслуживание и ремонт биомедицинских аппаратов, промышленный дизайн и аддитивные технологии.

«С 2022 года со студентами заключили свыше 3,5 тысячи целевых договоров, большинство из них — в промышленной отрасли. В колледжах Москвы открыто более 150 специальностей, которые охватывают все секторы экономики — от информационных технологий и креативных индустрий до медицины и промышленности», — отметил Сергей Собянин.

Практические занятия проходят в современных мастерских и лабораториях. Это способствует формированию и развитию профессиональных навыков у учащихся и соответствует задачам национального проекта «Молодежь и дети».

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