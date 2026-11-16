Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

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Она позволит удобнее добираться до телецентра «Останкино», киностудии «Союзмультфильм» и других популярных мест.

На северо-востоке Москвы приступили к строительству еще одного участка трамвайной сети. Линия протяженностью 3,8 километра в однопутном исчислении соединит станцию Останкино третьего Московского центрального диаметра (МЦД-3) со станцией «ВДНХ» Калужско-Рижской линии метро. Новый участок подключат к действующей сети на улице Академика Королева в районе Останкинского пруда. Об этом в своем блоге рассказал Сергей Собянин.

«Московский трамвай переживает второе рождение. Новые вагоны, выделенные пути, новые маршруты, включая два диаметра, проходящих через центр Москвы, автономный ход на проспекте Академика Сахарова и Трифоновской улице, первые беспилотные трамваи в Строгине. Неудивительно, что трамвай является безусловным лидером по привлечению новых пассажиров среди всех видов городского транспорта Москвы. Среднее число поездок выросло с 630 тысяч в день в 2023 году до около 900 тысяч в 2026-м», — отметил мэр Москвы.

Помимо линии на северо-востоке города, уже в этом году планируется завершить строительство участка трамвайной линии на шоссе Энтузиастов от действующих путей до улицы Сталеваров в районе Ивановское.

Сегодня по действующим трамвайным маршрутам № 11, 17 и 25, которые проходят по улице Академика Королева, пассажиры совершают почти 100 тысяч поездок в день. После продления линии до станции Останкино МЦД-3 поездки на трамвае в этом районе станут еще более удобными и востребованными.

Новая трамвайная линия устранит самое очевидное неудобство: сегодня трамваи не доезжают всего 800 метров до телецентра «Останкино», где работают тысячи людей. Кроме того, на базе станции Останкино МЦД-3 появится полноценный пересадочный узел. Это позволит удобно добираться до телецентра, киностудии «Союзмультфильм» и других мест не только с пересадкой через станцию метро «ВДНХ», но и напрямую из Выхина, Перова, Ховрина, Зеленограда и десятков других районов, где проходит МЦД-3.

Помимо этого, на станции метро «ВДНХ» и всем северном участке Калужско-Рижской линии станет свободнее.