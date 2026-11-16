Силы ПВО уничтожили около 600 украинских БПЛА, летевших в сторону Москвы
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о ликвидации 600 дронов ВСУ
Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев
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Дроны были сбиты в ночь с 15 на 16 ноября.
Меньше чем за сутки, с 17:00 15 ноября по 8:00 16 ноября, дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) страны сбили около 600 украинских дронов, летевших в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
По словам градоначальника, большинство вражеских БПЛА было уничтожено на дальних рубежах.
«191 беспилотник нейтрализован на подлете к Москве», — написал Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАКС.
Днем ранее ВСУ с помощью дронов нанесли массированный удар по Ростовской области. В результате в Таганроге погиб мужчина — главный инженер электроподстанции. Еще четыре человека получили ранения. Они находятся в больнице.
После ударов БПЛА в Таганроге ввели локальный режим чрезвычайной ситуации.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
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