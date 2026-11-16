Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

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Важным оказалось не только то, сколько человек спит, но и насколько предсказуемо проходит его день.

Пожилые люди, которые придерживаются постоянного распорядка дня, реже жалуются на физическую боль и симптомы депрессии. Причем такая закономерность сохраняется даже среди тех, кто испытывает проблемы со сном. К такому выводу пришли исследователи Университета Миссури в США. Результаты их работы опубликованы в научном журнале Journal of Behavioral Medicine.

Специалисты выяснили, что для самочувствия может иметь значение не только продолжительность ночного отдыха, но и последовательность повседневных действий.

Речь идет о простых привычках: просыпаться в определенное время, регулярно принимать пищу, общаться с другими людьми и придерживаться примерно одинакового времени отхода ко сну.

По мнению ученых, такие действия помогают организму поддерживать внутренние биологические ритмы, которые влияют на настроение и физическое состояние.

Как проводилось исследование

Доцент Университета Миссури Ынджин Трейси изучила данные анкетирования 67 пожилых людей. Из них 37 участников сообщили о бессоннице. Исследователи сравнили особенности сна, регулярность повседневных занятий, выраженность физических болей и симптомы депрессии.

Как и ожидалось, участники с бессонницей чаще сообщали о болезненных ощущениях и подавленном настроении. Однако специалисты обнаружили дополнительную закономерность.

Люди, которые соблюдали относительно постоянный распорядок дня, сообщали о менее выраженных симптомах депрессии и меньшей физической боли. Причем эта связь наблюдалась независимо от того, насколько хорошо участники спали ночью. Таким образом, даже при наличии бессонницы регулярность ежедневных занятий оказалась связана с более благоприятными показателями самочувствия.

Почему организму важно просыпаться в одно и то же время

Одно из возможных объяснений связано с циркадными ритмами. Так называют внутренние биологические процессы, которые помогают организму приспосабливаться к смене дня и ночи. Они регулируют чередование сна и бодрствования, а также влияют на обмен веществ, гормональную активность и настроение.

Для правильной работы этой системы организму необходимы определенные сигналы из окружающей среды. Наиболее важными считаются свет и темнота. Однако значение могут иметь и другие повторяющиеся события. Например, прием пищи, начало работы, физическая активность, общение с близкими и подготовка ко сну.

Когда такие события происходят примерно в одинаковое время, организм получает предсказуемые ориентиры. По мнению Трейси, это помогает внутренним биологическим часам сохранять согласованность. Если же распорядок постоянно меняется, согласованность ритмов может нарушаться.

Почему поздний подъем в выходные может влиять на здоровье

Отдельное внимание исследователи уделили явлению, которое называют социальным джетлагом. Оно возникает, когда человек живет по одному расписанию в будние дни и по совершенно другому в выходные. Например, с понедельника по пятницу он просыпается в семь утра, а в субботу и воскресенье ложится значительно позже и спит до полудня.

В результате режим сна и бодрствования заметно смещается. Организм может реагировать на подобные изменения так, словно человек переместился в другой часовой пояс, хотя никакого путешествия не было.

Трейси обращает внимание, что даже относительно небольшие изменения повседневного расписания могут влиять на циркадную систему. Поэтому сохранение похожего режима в будни и выходные рассматривается как один из возможных способов поддержания биологических ритмов.

Как распорядок дня может быть связан с физической болью

В ходе исследования ученые обнаружили связь не только с эмоциональным состоянием, но и с выраженностью болевых ощущений. Участники, придерживавшиеся более стабильного расписания, в среднем сообщали о меньшей боли.

Авторы работы предполагают, что одним из возможных объяснений может быть согласованность биологических ритмов. Однако нельзя исключать и обратную зависимость: человек, который чувствует себя лучше, может легче соблюдать привычное расписание.

Поэтому ученые подчеркивают необходимость дополнительных исследований, которые помогут установить причинно-следственную связь.

Какие ежедневные привычки могут быть полезны

На основании полученных результатов исследователи предлагают обращать внимание на регулярность повседневной жизни. В частности, полезно стремиться к тому, чтобы основные занятия происходили в относительно постоянное время.

К таким привычкам относятся:

Подъем утром. Стараться просыпаться примерно в одно время, включая выходные.

Регулярное питание. По возможности придерживаться привычного расписания завтрака, обеда и ужина.

Общение. Сохранять регулярные контакты с близкими, друзьями и знакомыми.

Повседневная активность. Выделять определенное время для работы, домашних дел или других занятий.

Ночной отдых. Стараться ложиться спать примерно в одинаковое время и избегать резких изменений графика.

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