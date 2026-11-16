STM: мозг очищается во время сна под звуки дождя

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Zoonar.com/Wosunan Photost

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Пока человек отдыхает, в его организме продолжаются сложные процессы, необходимые для нормальной работы нервной системы.

Ученые Массачусетского технологического института (MIT) обнаружили, что короткие звуковые импульсы способны усиливать движение спинномозговой жидкости во время сна. Эта жидкость участвует в выведении продуктов обмена веществ из мозга. Результаты исследования опубликованы в журнале Science Translational Medicine.

Специалисты использовали так называемый розовый шум — мягкий звук, напоминающий отдаленный шум дождя или водопада. Однако ключевым условием оказалась не громкость, а точное время подачи сигнала.

Когда звук совпадал с определенной фазой электрической активности мозга, волны спинномозговой жидкости становились сильнее.

Исследователи предполагают, что в будущем этот метод может помочь улучшить качество сна и изучить возможности профилактики нейродегенеративных заболеваний, включая болезнь Альцгеймера.

Почему мозг нуждается в очистке во время сна

В течение дня клетки мозга постоянно расходуют энергию и производят вещества, которые необходимо выводить. Среди них — продукты обмена веществ и белковые молекулы, больше не нужные организму.

В поддержании нормальной работы нервной системы участвует спинномозговая жидкость, которую также называют ликвором. Это прозрачная жидкость, окружающая головной и спинной мозг. Она защищает нервную ткань от механических повреждений, участвует в транспортировке питательных веществ и удалении продуктов обмена.

Во время сна движение ликвора меняется. Возникают крупные волны жидкости, связанные с медленной электрической активностью мозга.

Еще в 2019 году группа исследователей под руководством Лоры Льюис обнаружила, что эти процессы можно наблюдать с помощью функциональной магнитно-резонансной томографии.

Тогда ученые установили связь между медленными мозговыми волнами и движением спинномозговой жидкости. Теперь специалисты решили проверить, можно ли усилить этот естественный процесс.

Что такое розовый шум и чем он отличается от белого

Для эксперимента ученые выбрали розовый шум. Он содержит широкий диапазон звуковых частот, однако низкие частоты в нем выражены сильнее, чем высокие.

Поэтому такой шум воспринимается мягче, чем белый, который обычно напоминает шипение телевизора или радиоприемника. В природе похожее звучание можно услышать во время дождя или возле водопада.

Исследователи использовали не непрерывное воспроизведение шума, а очень короткие звуковые импульсы. Продолжительность каждого составляла всего 50 миллисекунд.

Звук подавали в строго определенный момент, когда медленная электрическая волна мозга достигала своего пика. Лора Льюис сравнила этот принцип с раскачиванием ребенка на качелях: если подтолкнуть их в подходящий момент, размах движения увеличится.

По похожему принципу ученые стремились усилить естественную активность мозга.

Как проходил эксперимент с участием добровольцев

В исследовании приняли участие 14 здоровых взрослых добровольцев. Во время сна специалисты одновременно регистрировали электрическую активность мозга с помощью электроэнцефалографии и движение спинномозговой жидкости с помощью функциональной МРТ.

Совместить два метода оказалось непросто. Магнитное поле томографа создает помехи, которые затрудняют считывание электрических сигналов мозга.

Чтобы решить эту проблему, исследователи разработали систему обработки данных, способную устранять помехи менее чем за 100 миллисекунд. Дополнительный алгоритм прогнозировал, когда возникнет очередной пик медленной электрической волны.Это позволяло воспроизводить звуковой импульс в нужный момент.

Результаты показали, что при такой стимуляции увеличивалась амплитуда как электрических волн мозга, так и связанных с ними волн спинномозговой жидкости. При этом звуки оставались достаточно тихими и не будили участников.

Почему звук заставляет жидкость двигаться сильнее

Исследователи также изучили механизм, связывающий мозговые волны с движением жидкости. Оказалось, что медленная электрическая активность сопровождается изменениями кровотока. Кровеносные сосуды сужаются и расширяются, создавая эффект своеобразного насоса. Эти изменения способствуют перемещению спинномозговой жидкости.

Когда звуковой импульс усиливал медленную волну, увеличивалась и амплитуда соответствующей волны ликвора. Подобная активность характерна для медленного сна и становится более выраженной на его глубоких стадиях.

Однако ученые пока не доказали, что усиленное движение жидкости действительно приводит к удалению большего количества вредных веществ. Эксперимент также не показал, что добровольцы стали лучше высыпаться или запоминать информацию.

Может ли розовый шум защитить от болезни Альцгеймера

Исследователи рассчитывают проверить, поможет ли новый подход людям с нарушениями сна и нейродегенеративными заболеваниями. Особый интерес представляет болезнь Альцгеймера, которая сопровождается накоплением патологических белков, включая бета-амилоид и тау-белок.

Ученые предполагают, что усиление циркуляции спинномозговой жидкости потенциально может способствовать выведению некоторых веществ из нервной ткани.

Ученые сравнили процессы движения спинномозговой жидкости во сне у молодых людей и участников старшего возраста.

Выяснилось, что у пожилых добровольцев волны ликвора в среднем были слабее. Эти изменения оказались связаны с особенностями электрической активности мозга и кровообращения.

При этом метод стимуляции розовым шумом пока не испытывали на пожилых участниках. Поэтому неизвестно, позволит ли он компенсировать возрастные изменения.

Можно ли повторить эксперимент дома

Один из авторов исследования, Джошуа Левитт, уже основал компанию, которая занимается разработкой устройства для домашнего использования. Предполагается, что оно может выглядеть как повязка на голову и воспроизводить короткие звуковые импульсы в определенные моменты сна.

В исследовании звук подавался не случайным образом, а синхронизировался с электрической активностью мозга, которую постоянно измеряла специальная аппаратура. Пока неизвестно, даст ли непрерывное прослушивание похожих звуков такой же эффект.

Новый метод остается экспериментальным. Ученым еще предстоит выяснить, способен ли он улучшать сон, память или предотвращать развитие заболеваний.

Тем не менее работа показала, что движение спинномозговой жидкости во время сна можно изменять с помощью неинвазивной звуковой стимуляции.

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