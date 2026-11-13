Завершен монтаж путепровода для дублера Боровского шоссе в Москве

Фото: max.ru/Мэр Москвы Сергей Собянин/mossobyanin

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Добираться с запада столицы в Новомосковский округ станет проще.

Монтаж путепровода для дублера Боровского шоссе полностью подошел к концу. Об этом Сергей Собянин написал в канале в мессенджере МАКС.

Сооружение протяженностью более 120 метров пролегает над магистралью Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе. Мостовая конструкция обеспечивает прямое сообщение между Западным и Новомосковским округами. Со стороны Ново-Переделкина объект стыкуется с Новоорловской улицей, а на территории района Внуково выходит непосредственно на дублер Боровского шоссе. Благодаря этому горожанам будет проще добираться до поликлиник, детсадов и школ.

«Путепровод появится в рамках строительства многоуровневой транспортной развязки. В общей сложности будет построено свыше двух километров дорог. В частности, проведем реконструкцию участка Новоорловской улицы — с двумя полосами движения в каждом направлении», — подчеркнул мэр Москвы.

Проект также предполагает создание съездов разной конфигурации. Съезд с Новоорловской улицы в направлении области через трассу Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе получит по одной полосе в каждую сторону.

По одной полосе предусмотрено для съезда с магистрали СБВ на Новоорловскую улицу в сторону центра и для съезда в обратном направлении — с Новоорловской на СБВ при движении в центр.

Съезд с трассы СБВ на Новоорловскую улицу в сторону Московской области спроектирован с одной полосой для каждого направления. Финал строительных работ на транспортной развязке намечен на 2027 год.

Также мэр добавил, что в будущем по путепроводу пройдет маршрут наземного транспорта, который свяжет станцию метро «Рассказовка» и жилой комплекс «Рассказово» с социальными объектами на Новоорловской улице.

С начала 2026 года в Москве построили более 60 километров дорог. Среди крупных проектов — развитие Южной рокады, Московского скоростного диаметра и Коммунарского шоссе.

В частности, в районе Южной рокады и Павелецкого направления Московской железной дороги построили шесть километров дорог местного значения и путепровод через Кантемировскую улицу. На юге столицы также соединили Каширское шоссе с Елецкой улицей.

В Новой Москве открыли движение по участку Коммунарского шоссе с путепроводом над улицей Александры Монаховой. Новая дорога стала альтернативным маршрутом для Калужского шоссе, а автобусное сообщение связало жилые кварталы со станциями метро «Коммунарка» и «Новомосковская».

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