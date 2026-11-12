В трех районах на севере Москвы обновили общественные пространства

Фото: © РИА Новости/ Сергей Бобылев

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В городе появились новые места для отдыха, прогулок и занятий спортом.

В Северном административном округе Москвы обновили общественные пространства, создав новые места для отдыха, прогулок и занятий спортом. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин на своем канале в мессенджере МАКС.

В прошлом году в САО реализовали десять крупных проектов благоустройства, а в нынешнем сезоне преобразили еще три территории.

В Дмитровском районе обновили Ижорский сквер и прилегающие дворы. Для детей установили игровые комплексы с научными элементами и полосами препятствий, а для любителей активного отдыха — тренажеры, стену для скалолазания и фитнес-зону с рукоходами.

Кроме того, изменения коснулись Левобережного района Москвы. Например, в Валдайском проезде был благоустроен бульвар. Его оборудовали современными детскими площадками, воркаут-зоной и обновленной хоккейной коробкой. Помимо этого, здесь появились удобные места для отдыха и прогулок.

Особенное внимание уделили скверу недалеко от районного центра «Нева». Его украсили в стиле русских народных сказок, сообщил Собянин.

Тем временем в Москве развивается не только наземная инфраструктура, но и метро. Ранее Собянин писал, что 51 станцию метрополитена оформили с применением архитектурно-художественной подсветки.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.