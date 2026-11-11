Кузница знаменитых кадров: московскую школу № 152 ждет модернизация

Фото: max.ru/Мэр Москвы Сергей Собянин/mossobyanin

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Среди выпускников учебного заведения — народная артистка России Елена Санаева и олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотникова.

Московскую школу № 152 модернизируют по программе «Моя школа». После завершения работ в одном из корпусов появятся кабинеты с высокотехнологичным оборудованием, медиатека и зоны отдыха. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАКС.

В этом году образовательное учреждение отмечает 90-летие. За время работы его выпускниками стали народный артист СССР, режиссер Евгений Симонов, кинооператор и режиссер Михаил Дворжецкий, народная артистка РФ Елена Санаева и актриса Анна Дворжецкая.

«А также олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотникова», — добавил мэр Москвы.

Особое место в истории школы занимают выпускники 1941 года. После окончания учебы они отправились на фронт. В 1990 году во дворе учреждения установили мемориал в память о погибших воинах. На нем увековечили имена девяти учеников. Сведения о них также хранятся в школьном музее.

«Сегодня в школе № 152 учатся 2,3 тысячи детей. Ребята регулярно завоевывают награды на Всероссийской олимпиаде школьников», — отметил Собянин.

По словам мэра столицы, в прошлом учебном году 118 школьников получили дипломы призеров регионального этапа, еще четверо стали победителями и призерами заключительного этапа.

В рамках программы «Моя школа» в обновленном корпусе оборудуют учебные кабинеты, оснастят их современным техническим оснащением и создадут помещения для групповых занятий. Также в здании появятся медиатека, места для отдыха и обновленная спортивная инфраструктура.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.