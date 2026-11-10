Оперштаб Москвы сообщил о способах информирования о беспилотной опасности

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анатолий Рахимбаев

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Новый порядок информирования начнет действовать в столице с ноября 2026 года.

Оперативный штаб Москвы принял решение дополнить существующую систему оповещения жителей города об угрозах. Теперь сообщения о возможных атаках беспилотников и ракетной опасности будут в обязательном порядке публиковать в официальном канале мэра Сергея Собянина в мессенджере МАКС.

Как сообщили в оперативном штабе, нововведение призвано повысить оперативность и достоверность передачи информации населению. Жителям столицы и другим заинтересованным гражданам рекомендовали подписаться на канал главы города и следить за обновлениями.

Выбор платформы объяснили ее статусом национального сервиса обмена сообщениями. Согласно федеральному закону от 24 июня 2025 года № 156-ФЗ, МАКС является единым национальным мессенджером и подлежит обязательной предустановке на все смартфоны и планшеты, продаваемые в России.

При необходимости приложение можно установить через магазин RuStore или скачать установочный APK-файл на официальном сайте сервиса.

При этом переход на новый способ оповещения не означает отказа от остальных каналов связи. Информация об угрозах по-прежнему будет появляться на официальных страницах Сергея Собянина во «ВКонтакте» и Telegram, на портале mos.ru, а также поступать в виде электронных писем и пуш-уведомлений. Кроме того, сведения продолжат передавать телевидение, информационные агентства, онлайн-СМИ и другие информационные ресурсы.

Столичный регион продолжают атаковать беспилотники. В ночь на 18 октября силы противовоздушной обороны отразили атаку 127 БПЛА, направлявшихся к Москве. Мэр Сергей Собянин оперативно публиковал сообщения об уничтожении беспилотников в своем канале.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.