Фото: www.globallookpress.com/Polly Wreford

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Одно неосторожное нажатие может поставить под угрозу личные данные и банковские счета.

Сокращение ночного отдыха всего на один час увеличивает риск попасться на уловки интернет-мошенников более чем на 10% уже на следующее утро. К такому выводу пришли нейробиологи из Калифорнийского университета в Ирвайне. Результаты их научной работы опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, сообщает издание Popular Science.

Исследователи объединили усилия с крупной неназванной компанией, где проводилась внутренняя проверка цифровой грамотности более 11 тысяч работников. Специалисты по информационной безопасности периодически рассылали сотрудникам поддельные фишинговые письма и фиксировали количество переходов по опасным ссылкам.

Анализ провели в период перехода на летнее время в Британии, когда люди теряют час сна. В понедельник перед переводом стрелок на сомнительные ссылки нажали около 15,5% служащих. Через неделю, сразу после сокращения времени отдыха, этот показатель вырос примерно до 17,7%. Разница продемонстрировала 13-процентный скачок числа пострадавших от фишинга.

«Наши результаты показывают, что, даже если вы этого не осознаете, недостаток сна приводит к импульсивным решениям, и вы можете потерять больше, чем приобрести, если отодвинете сон на второй план», — заявил соавтор исследования Эйтан Шехтман.

Ученый подчеркнул, что хотя проект касался кибербезопасности, аналогичные сбои могут происходить в самых разных повседневных решениях. Он призвал работодателей учитывать недосып людей после праздников, перевода часов и ночных смен.

» Хотя мы сосредоточились на кибербезопасности, многие наши повседневные решения, вероятно, принимаются с учетом тех же факторов. Качественный сон с высокой вероятностью ведет к более правильным решениям», — заключил исследователь.

Как мошенники заманивают жертв на фишинговые ссылки

Даже если человек обычно внимательно относится к подозрительным сообщениям, усталость может снизить концентрацию и заставить быстрее реагировать на предложение или просьбу. Поэтому после плохого сна особенно важно не переходить по ссылкам и не принимать финансовые решения в спешке.

Фишинговые ссылки — один из самых распространенных инструментов интернет-мошенников. Их главная задача — привести человека на поддельный сайт, который внешне может почти не отличаться от настоящего.

Злоумышленники маскируют такие ссылки под сообщения от банков, государственных сервисов, маркетплейсов, служб доставки и работодателей. В письме или СМС могут сообщить о подозрительной операции, проблеме с заказом, необходимости подтвердить учетную запись или получить выплату.

После перехода пользователь попадает на страницу, где его просят ввести логин и пароль, номер банковской карты, код из СМС или другие данные. Полученная информация затем может использоваться для доступа к аккаунтам или хищения денег.

Еще один распространенный прием — ссылка на поддельный документ или фотографию. Отдельный риск возникает, когда фишинговое сообщение выглядит как обычная рабочая переписка. Например, письмо может содержать знакомый логотип компании, подпись сотрудника и привычную формулировку, но вести на поддельную страницу. Поэтому проверять нужно не только текст сообщения, но и сам адрес ссылки: даже небольшое отличие в названии сайта может указывать на мошенническую копию.

Особенно опасны фишинговые сообщения, которые создают ощущение срочности: «счет будет заблокирован», «платеж необходимо подтвердить в течение нескольких минут», «заказ будет отменен». Именно в такой ситуации человек может перейти по ссылке автоматически.

Поэтому перед переходом стоит остановиться и проверить отправителя. Если письмо якобы пришло из банка, лучше самостоятельно открыть официальное приложение или позвонить по номеру, указанному на банковской карте. Если речь идет о родственнике или коллеге, стоит связаться с ним по известному номеру, а не продолжать разговор в подозрительном чате.

Поэтому после некачественного сна полезно придерживаться простого правила: любое неожиданное сообщение, связанное с деньгами, сначала проверить и только потом выполнять указания.

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