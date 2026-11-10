Не стесняйтесь задавать вопросы: семь скрытых минусов покупки вторичного жилья

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

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Некоторые недостатки недвижимости неочевидны. И выявить их сможет только очень дотошный покупатель.

Причины продажи жилья бывают разными, и выгодное предложение может скрывать недостатки, которые не выявить ни в регпалате, ни у нотариуса. О подводных камнях вторичного рынка журналистам URA.RU рассказала риелтор Анна Сизон.

Первая проблема — соседские собаки. Вой скучающих животных мешает и днем, и во время детского сна, и в часы отдыха пожилых людей. Иногда владельцы торопятся с переездом из-за паразитов — клопов, тараканов или грызунов, с которыми стало невозможно «соседствовать».

Вторая беда — дурная слава дома. У риелторов есть поговорка: бывших притонов не бывает. Даже если помещение, где ранее располагалось злачное заведение, давно выкуплено, репутация сохраняется годами, а сталкиваться с последствиями приходится соседям: старые «клиенты» то и дело заходят.

Третий минус — шум. Соседей, устраивающих вечеринки каждую пятницу, до сделки не проверишь, но кое-что видно заранее в планировке. Например, лифтовая или вентиляционная шахта рядом с дверью потребует затрат на звукоизоляцию или новую входную дверь. Если спальня или детская граничат с чужим санузлом, к общему фону добавится звук текущей воды и грохот труб.

Четвертый пункт — высота квартиры. При окнах на оживленную дорогу стоит смотреть варианты выше седьмого или даже десятого этажей: там меньше пыли и шума, но без надежных евроокон с приточно-вытяжной вентиляцией все равно не обойтись. Окна во двор тоже не гарантия: вместо зелени можно увидеть крыши, гаражи или стены соседних домов. Некоторые годами «любуются» свалкой или кладбищем — лучше этот аспект проверить заранее.

Пятый фактор — экология. Нюанс легко упустить, если плохо знаешь район. Бывает, что хороший дом с благоустроенным двором стоит там, куда стекаются запахи с местного предприятия. А близость фермерского рынка оборачивается выброшенными отходами — идеальной кормушкой для мышей и крыс.

Шестая проблема — транспорт. Продавцы зазывают «семью минутами до метро», но на деле время может быть подсчитано, например, для автомобилистов, а не для пешеходов. Да еще и идти придется по неблагоустроенным дворам. Автовладельцам стоит проверить загруженность местных стоянок: возможно, вместе с квартирой придется срочно покупать машино-место.

Седьмая — ложный метраж. В объявлении могут указать площадь больше реальной или приплюсовать балконы и лоджии к жилой площади, что неверно.

Покупателям Анна Сизон посоветовала не ограничиваться проверкой юридической чистоты сделки. Надо побывать на объекте несколько раз в разные дни и часы, пройтись по окрестностям, оценить дорогу до аптек, школ, садов и поликлиник, осмотреть подъезды. И обязательно познакомиться с соседями — уж они-то расскажут правду о доме и районе.

Не стоит недооценивать и работу с документами. После сделки может выясниться, что другие люди имеют право жить в уже вашей квартире. Эксперты рекомендуют заказывать выписку из ЕГРН и изучать историю объекта. Особое внимание стоит уделить жилью, доставшемуся по наследству, приватизированному или несколько раз перепроданному. Важно проверить, кто зарегистрирован в квартире, права детей и использование материнского капитала. Не забудьте о продавце! Выясните, нет ли банкротства, судебных споров и претендентов на недвижимость.

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