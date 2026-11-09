Собянин: ГКБ № 15 им. Филатова будет комплексно модернизирована к 2030 году

Фото: max.ru/Мэр Москвы Сергей Собянин/mossobyanin

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Преобразования позволят создать более комфортные условия для пациентов и медперсонала, а также расширить спектр услуг.

Городскую клиническую больницу № 15 имени О. М. Филатова на Вешняковской улице комплексно модернизируют. Работы планируют завершить к 2030 году. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем канале в мессенджере МАКС.

После реконструкции больница получит современную инфраструктуру и цифровые технологии. Это позволит расширить возможности для оказания плановой, экстренной, специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи. В больнице также создадут более комфортные условия для пациентов и врачей.

ГКБ № 15 — одна из основных больниц Восточного административного округа Москвы, где проживает более 1,5 миллиона человек. В 2023 году здесь открылся один из шести городских флагманских центров экстренной помощи. С начала 2026 года через него прошли около 102 тысяч пациентов, специалисты выполнили 24,4 тысячи операций.

В 2025 году в больнице открылся обновленный терапевтический корпус. В нем лечат пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения. Также работают отделения реанимации и интенсивной терапии, неврологии, гемодиализа, трансфузиологии и гравитационной хирургии крови. За несколько месяцев в корпусе получили помощь около 2,4 тысячи человек.

Сейчас в ГКБ № 15 одновременно модернизируют три корпуса — роддом, консультативно-диагностический центр и главный корпус.

После реконструкции в роддоме появятся приемное отделение, родильное отделение на 18 боксов, три операционные, отделения патологии беременных, новорожденных и недоношенных детей, а также подразделения реанимации и интенсивной терапии для матерей и новорожденных.

В консультативно-диагностическом центре планируют создать межокружной центр рассеянного склероза. Там также откроются отделения офтальмологии и микрохирургии глаза, терапевтическое и хирургическое отделения, диагностические кабинеты и центр женского здоровья.

В главном корпусе уже началась реконструкция. На 11-м и 12-м этажах оборудуют два отделения неврологии, а также отделения гнойной хирургии, проктологии и урологии. Кроме того, здесь создадут стационар кратковременного пребывания для хирургических и офтальмологических пациентов.

Завершить реконструкцию роддома и консультативно-диагностического центра, а также первый этап работ в главном корпусе планируется в 2027 году. Полностью обновить стационар рассчитывают к 2030-му. На территории больницы также проведут благоустройство.

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