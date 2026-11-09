Собянин: завершено благоустройство четырех набережных в районе Хамовники

Фото: max.ru/Мэр Москвы Сергей Собянин/mossobyanin

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С 2011 года в столице привели в порядок уже более 117 километров береговой линии.

В центре Москвы обновили Пречистенскую, Фрунзенскую, Новодевичью и Ростовскую набережные. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем канале в мессенджере МАКС.

В этом году на участках заменили асфальтовое покрытие, обновили освещение, установили навигационные стелы и современные остановочные павильоны. Вдоль Москвы-реки появились дополнительные места для отдыха: лавочки и газоны.

Программа комплексного обновления столичных набережных стартовала около десяти лет назад. Первой в новом формате привели в порядок Фрунзенскую набережную. Там расширили тротуары, оборудовали велодорожку, убрали провода под землю и добавили зеленые насаждения.

Затем работы прошли на Ростовской, Новодевичьей и Пречистенской набережных. Вместе с другими благоустроенными участками они вошли в 19-километровый пешеходный маршрут от улицы Таганской до Москва-Сити.

Собянин отметил, что эти места востребованы у горожан для прогулок, отдыха и занятий спортом. Вдоль маршрута расположены и известные городские объекты, в том числе «Лужники».

Кроме того, в прошлом году в столице обновили Нагатинскую, Новоданиловскую, Даниловскую, Павелецкую, Дербеневскую и Шлюзовую набережные. Они вошли в единый прогулочный маршрут длиной 11,4 километра. Всего с 2011 года в Москве благоустроили более 117 километров набережных, отметил Собянин.

Ранее Собянин сообщил, что в Москве в 2027–2029 годах планируют построить около 900 объектов. На программу развития в 2027 году предусмотрено почти 2,9 триллиона рублей.

В частности, за три года власти намерены завершить строительство, реконструкцию и реставрацию 257 объектов социальной инфраструктуры. Среди них 150 образовательных учреждений, 49 спортивных объектов, 29 медицинских организаций и 28 объектов культуры.

Кроме того, город продолжит реконструкцию действующих школ и медицинских стационаров. Адресную инвестиционную программу Москвы впервые утвердили сразу на шесть лет — с 2026 по 2031 год. По словам Собянина, это позволит планировать сроки создания транспортной, социальной и инженерной инфраструктуры.

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