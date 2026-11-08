Школы, дороги, больницы: как Москва будет помогать Донецку в 2027 году

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Прудников

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Областной центр ДНР и столица России являются городами-побратимами.

Правительство Москвы утвердило программу восстановления Донецка на 2027 год. Областной центр ДНР и столица России являются городами-побратимами — московские коммунальщики помогают дончанам с 2022 года в рамках соглашений с властями региона. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин рассказал на своем канале в МАКС.

Рабочие из Москвы восстанавливают инфраструктуру, социальные объекты, дороги, строят новые общественные пространства, помогают обустраивать коммунальные сети города перед приходом зимы, а также устраняют повреждения после обстрелов Вооруженных сил Украины.

В 2027 году столица продолжит помогать Донецку — в планах примерно 160 мероприятий, например, реставрация двух образовательных учреждений, стадиона, ремонт в загсе и в центре для ветеранов, а также в больнице. Планируется провести ремонт еще почти 58 километров инженерных сетей, а также перестелить дорожное покрытие в 13 зонах и провести общее благоустройство еще восьми объектов.

Ранее в октябре Собянин в поздравлении работников дорожного хозяйства с профессиональным праздником поблагодарил московских специалистов за участие в восстановлении инфраструктуры Донецка и Луганска. А в сентябре, когда областной центр ДНР отмечал День города, мэр Москвы отметил, что за прошедшие годы московские рабочие отремонтировали и восстановили 602 здания и сооружения в Донецке. Помимо этого, по словам Собянина, в городе было восстановлено свыше 780 километров сетей энерго-, тепло-, водоснабжения и водоотведения.

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