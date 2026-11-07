Собянин рассказал о внедрении экологичного транспорта в Москве

Фото: © РИА Новости/Пелагия Тихонова

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Электрические машины уже используют коммунальные службы, энергетики и спасатели.

В Москве расширяют использование экологичного транспорта в городских службах. О внедрении электрических машин и автомобилей на природном газе сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге в МАКС.

По его словам, город также продолжит увеличивать парк такой техники.

С 2025 года на улицах Москвы работают электрические тротуароуборочные машины. Они предназначены для участков, где требуется компактная техника, способная аккуратно передвигаться рядом с пешеходами. Такие машины можно встретить в парке Победы на Поклонной горе, на Садовом кольце, Сретенке, Воздвиженке, Тверской улице и Красной Пресне.

Столичные энергетики используют передвижную лабораторию на базе электромобиля. С ее помощью специалисты определяют глубину залегания кабельных линий и выявляют повреждения.

На территории ВДНХ пожарно-спасательный отряд применяет специальный электрокар для патрулирования. Машину оснастили светозвуковым сигналом, средствами пожаротушения, аптечкой и оборудованием для спасения на воде.

Электрокар способен развивать скорость до 40 километров в час, а запас хода составляет около 100 километров.

Еще одно направление обновления городского автопарка связано с использованием природного газа в качестве топлива.

«В ПАО „МОЭК“ увеличивается парк автомобилей с двигателями на природном газе. Среди них — машины, предназначенные для доставки персонала, материалов и комплектующих, самосвалы на шасси КАМАЗ и автокран. У таких двигателей увеличенный срок службы», — рассказал Собянин.

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