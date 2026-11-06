«Это закономерно случилось»: сын Юрия Каюрова раскрыл подробности последних дней жизни артиста

Фото, видео: legion-media/Persona Stars/053; 5-tv.ru

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Еще недавно актер сохранял ясность ума и прекрасную память, но затем все резко изменилось.

Народный артист РСФСР Юрий Каюров буквально «сгорел» за последний месяц жизни. Еще недавно актер сохранял ясность ума и хорошую память, однако затем его состояние резко ухудшилось. Об этом эксклюзивно 5-tv.ru рассказал сын артиста Леонид Каюров.

«Это закономерно случилось: уже все, полная изношенность организма. Еще месяц тому назад была ясность ума, память прекрасная. Но потом все резко изменилось. Буквально „сгорел“ за месяц. Все стало отказывать», — поделился Леонид.

Последние три недели жизни актер провел в госпитале. По словам сына, отец очень боялся умереть в больнице и хотел вернуться домой. Родные исполнили его желание: накануне смерти Каюрова привезли домой, где он и провел последние часы жизни.

«Привезли его вчера домой, и сегодня он умер. Дома, на своей кровати. Так что его желание исполнилось», — рассказал сын артиста.

Леонид Каюров признался, что семья очень надеялась увидеть Юрия Ивановича столетним юбиляром. Однако до этой даты актер не дожил несколько месяцев.

«Недавно отметили 99-летие. Хоть все как бы желали встретить столетие, но Господь судил иначе», — сказал сын артиста.

О смерти Юрия Каюрова стало известно 6 ноября. Об этом сообщил Государственный академический Малый театр России. Похороны запланированы на 10 ноября на Троекуровском кладбище в Москве.

Юрий Каюров родился 30 сентября 1927 года в Череповце. После службы на крейсере «Аврора» он окончил Ленинградский театральный институт имени А. Н. Островского и начал актерскую карьеру в Саратовском драматическом театре.

В 1967 году Каюрова пригласили в Малый театр. На этой сцене он проработал более полувека и исполнил 25 ролей.

Одним из самых известных его экранных образов стал Владимир Ленин. Впервые артист сыграл вождя в кино в 1961 году в картине «В начале века», а впоследствии неоднократно возвращался к этой роли. Всего в фильмографии Каюрова около 70 работ. Среди наиболее известных картин с его участием — «Шестое июля», «Кремлевские куранты», «Хождение по мукам», «Пропавшая экспедиция», «Государственная граница», «Ленин в Париже» и «Петербургские тайны».

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