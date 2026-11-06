Пережил жену, принял выбор сына, 18 раз сыграл Ленина: жизнь и смерть Юрия Каюрова

Фото: legion-media/Persona Stars/053

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Судьба Юрия Каюрова оказалась не менее драматичной, чем его роли.

Он мог стать военным летчиком, но случайное объявление изменило его жизнь. Юрий Каюров прославился благодаря роли Владимира Ленина, которую исполнил 18 раз. Однако всесоюзное признание обернулось творческими ограничениями: режиссеры не решались предлагать актеру образы, несовместимые с репутацией экранного вождя.

В личной жизни Каюров тоже не избежал испытаний. Он прожил около полувека с единственной женой, тяжело пережил ее уход. Выбор сына долго не смог принять.

6 ноября 2026 года Юрия Каюрова не стало. Народный артист РСФСР умер в возрасте 99 лет. О его смерти сообщил Государственный академический Малый театр, которому актер посвятил почти шесть десятилетий.

Каким был человек, ставший одним из самых узнаваемых исполнителей роли Ленина, почему он не любил слово «звезда» и как сложилась его жизнь за пределами сцены — в материале 5-tv.ru.

Вместо военной авиации — сцена: как случай изменил судьбу Каюрова

Биография Юрия Каюрова: судьба, личная жизнь и причина смерти актера — смотреть фильмы и последние новости. Фото: Валентин Соболев/ТАСС

Юрий Каюров родился 30 сентября 1927 года в Череповце. Его юность пришлась на военное время. Отец, Иван Дмитриевич, ушел в народное ополчение и погиб в декабре 1941 года под Тихвином. Будущему актеру тогда было всего 14 лет.

Сам Каюров первоначально не собирался связывать жизнь с искусством. Он учился на токаря в Белозерске, мечтал о морской авиации и даже сделал татуировку с самолетными крыльями на фоне солнца. Позднее этот юношеский рисунок доставит немало хлопот киногримерам.

После войны судьба привела молодого человека на легендарный крейсер «Аврора», где он проходил службу. Корабль приводили в порядок, а моряков в свободное время водили на лекции во Дворец культуры имени Кирова.

Однажды Каюров увидел объявление о наборе в театральную студию. Решил попробовать, хотя практически ничего не знал о сценическом искусстве.

«А пошел в студию только потому, что служить на „Авроре“ было скучно», — признавался актер в одном из интервью в 2007 году.

Студией руководили известные артисты Василий Меркурьев и Ирина Мейерхольд. Именно там Каюров впервые серьезно заинтересовался актерской профессией.

После службы он поступил в Ленинградский театральный институт имени Александра Островского. Причем подготовка оказалась настолько хорошей, что его приняли сразу на второй курс. На вступительном испытании молодой человек читал отрывок из «Молодой гвардии».

В 1952 году, получив диплом, Каюров отправился в Саратовский драматический театр имени Карла Маркса. Там началась его профессиональная карьера. Впереди были почти полтора десятилетия работы на провинциальной сцене, которые актер впоследствии вспоминал с уважением.

Роль, которая принесла славу и стала творческой ловушкой

Биография Юрия Каюрова: судьба, личная жизнь и причина смерти актера — смотреть фильмы и последние новости. Фото: РИА Новости/Рудольф Алфимов

Настоящий поворот в судьбе Каюрова произошел в 1961 году. Режиссер Анатолий Рыбаков снимал фильм «В начале века» и искал исполнителя роли молодого Владимира Ульянова.

Изначально постановщик рассчитывал на другого артиста. Однако после просмотра кинопроб директор «Мосфильма» Иван Пырьев обратил внимание на актера из Саратова и настоял на его кандидатуре.

Так Каюров впервые появился на киноэкране — сразу в образе человека, которого ему предстояло играть еще много лет.

Подготовка оказалась непростой. Знаменитый гример Антон Анджан работал над внешностью артиста по четыре часа. Особенно много времени требовалось, чтобы скрыть татуировки на руках.

Каюров старался не просто добиться внешнего сходства. Он изучал документальные кадры с Лениным, наблюдал за его жестами, мимикой и манерой общения.

«Мне хотелось показать его доброту и ум», — объяснял артист.

Впоследствии актер сознательно отказался от некоторых привычных приемов, которыми пользовались другие исполнители роли Ленина. Например, не хотел специально картавить или постоянно закладывать пальцы за жилет.

Всего Каюров сыграл Ленина 18 раз — в 16 фильмах и двух театральных постановках. Среди наиболее известных работ — «Шестое июля», «Кремлевские куранты» и «Ленин в Париже». За последнюю картину актер получил Государственную премию СССР.

Но у громкого успеха обнаружилась обратная сторона. За артистом настолько прочно закрепился образ вождя, что предложения сыграть отрицательных персонажей стали практически невозможными.

По воспоминаниям Каюрова, ему прямо объясняли: актеру, сыгравшему Ленина, нельзя доверять роль полубандита.

Свою известность он при этом воспринимал без особого восторга.

«Слово „звезда“ я терпеть не могу», — говорил Юрий Иванович.

Почти 60 лет в Малом театре: почему Каюров не стремился на пенсию

Биография Юрия Каюрова: судьба, личная жизнь и причина смерти актера — смотреть фильмы и последние новости. Фото: ITAR-TASS/ТАСС

В 1967 году актера пригласили в московский Малый театр. Причина была уже знакомой: постановке «Джон Рид», приуроченной к 50-летию Октябрьской революции, требовался исполнитель роли Ленина.

Но на этот раз удачный образ не ограничил дальнейшую карьеру. В Малом театре Каюров получил возможность играть совершенно разных героев.

За десятилетия службы он исполнил 25 ролей, работал с классическим репертуаром, выходил на сцену в спектаклях по произведениям Александра Островского, Антона Чехова и Максима Горького.

В 1979 году Каюрову присвоили звание народного артиста РСФСР. Он стал лауреатом двух Государственных премий СССР и Государственной премии РСФСР имени Константина Станиславского.

При этом актер не любил торжественных приемов и редко пользовался возможностью демонстрировать свои награды.

Даже в преклонном возрасте он продолжал выходить на сцену. В интервью 2017 года Юрий Иванович рассказывал, что играет две роли и вполне этим доволен. Особенно ценил традицию Малого театра не расставаться с пожилыми артистами только из-за возраста.

От новых предложений сниматься в кино он к тому времени уже отказывался, считая, что сказал в профессии достаточно.

Одна любовь на всю жизнь: как Каюров встретил будущую жену

Биография Юрия Каюрова: судьба, личная жизнь и причина смерти актера — смотреть фильмы и последние новости. Фото: РИА Новости/Владимир Вяткин

В отличие от многих коллег, чьи романы становились достоянием общественности, Юрий Каюров прожил жизнь с одной женщиной.

С будущей супругой Валентиной он познакомился в Саратове. Она работала стоматологом и не имела отношения к актерской профессии. Встреча произошла случайно, но произвела на молодого артиста сильное впечатление.

В книге Федора Раззакова «Страсть» приводятся воспоминания Каюрова о том, как он впервые увидел Валентину.

«Полюбил сразу, мгновенно…» — вспоминал актер.

Впрочем, жениться он не торопился. Даже друзья подталкивали его к решительному шагу, но артист долго сомневался, опасаясь потерять свободу.

В конце концов влюбленные поженились. В 1956 году у них родился сын Леонид.

Когда Каюров перебрался в Москву, Валентина продолжила работать врачом. Впоследствии она служила в медицинской части Малого театра, так что супруги были связаны не только семейной жизнью, но и общей театральной средой.

Их брак продолжался около полувека. В 2005 году Валентина Леонидовна умерла. После ее смерти актер больше не женился.

«Я — однолюб. Всю жизнь прожил с одной женой», — говорил он.

После смерти супруги по хозяйству Каюрову помогала помощница. Некоторое время компанию составляла кошка, но и ее не стало.

При этом артист не любил жаловаться на одиночество. О своей повседневной жизни говорил спокойно, без драматизма, стараясь ценить то, что у него осталось.

Выбор сына: семейный конфликт, который удалось преодолеть

Биография Юрия Каюрова: судьба, личная жизнь и причина смерти актера — смотреть фильмы и последние новости. Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Единственный сын Юрия Каюрова, Леонид, сначала пошел по стопам отца. Он окончил ВГИК, снимался в кино и приобрел известность благодаря фильмам «Несовершеннолетние», «Последний шанс», «Моя Анфиса» и другим картинам.

Но если отец прославился исполнением роли Ленина, то сыну часто доставались образы трудных подростков и молодых бунтарей.

Впоследствии Леонид неожиданно для многих оставил актерскую профессию и выбрал религиозное служение. Он принял крещение, получил духовное образование и стал священнослужителем.

Для Юрия Ивановича это решение оказалось непростым испытанием. Сам он вырос в семье, где религиозное воспитание не было принято, и первоначально не понимал выбора сына.

Со временем Каюров пересмотрел свое отношение к религии. В одном из интервью он рассказывал, что стал заходить в храмы, а дома у него появились иконы.

«Вера моя — в душе. Ну а с сыном мы жили дружно», — признавался артист.

На долю Леонида тоже выпали тяжелые испытания. Его супруга, актриса Ирина Корытникова, заболела рассеянным склерозом. Болезнь постепенно лишила женщину возможности самостоятельно передвигаться.

Муж долгие годы ухаживал за ней, а когда перестал справляться, Ирину поместили в хоспис. Юрий Иванович рассказывал, что сын продолжал навещать жену, а он сам помогал семье деньгами.

Позднее Ирины не стало. Детей у Леонида и его супруги не было, поэтому внуков Юрий Каюров так и не дождался.

Последние годы: жизнь без жены, съемок и прежней славы

Биография Юрия Каюрова: судьба, личная жизнь и причина смерти актера — смотреть фильмы и последние новости. Фото: legion-media/Persona Stars/053

В последние десятилетия жизни Каюров все реже появлялся на публике. Он не стремился возвращаться в кино и спокойно относился к тому, что прежняя популярность осталась в прошлом.

Артист пережил смену нескольких эпох, распад Советского Союза и перемены в отечественном кинематографе. При этом сохранил собственные взгляды на профессию и не пытался приспосабливаться к новым тенденциям.

В 2007 году он выпустил книгу воспоминаний «Куда уходят дни…», в которой обратился к событиям своей жизни и судьбе поколения, прошедшего через войну.

30 сентября 2026 года артисту исполнилось 99 лет. Малый театр поздравил его с днем рождения, напомнив о десятилетиях работы и вкладе в историю отечественной сцены. А 6 ноября пришла новость о смерти актера.

За долгую жизнь Каюров получил множество государственных наград, сыграл десятки ролей и стал частью истории советского кино. Но в одном из своих интервью он сформулировал желание, которое не имело отношения ни к славе, ни к признанию.

«Вот сегодня солнце светит, небо синее, и мне, конечно, хочется еще и еще раз это увидеть», — говорил Юрий Иванович.

В этих словах — совсем другой Каюров. Не экранный Ленин, не знаменитый народный артист, а человек, который после долгой жизни научился ценить самые простые ее мгновения.