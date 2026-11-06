Новые больницы и техноколледж: что построят в Москве к 2029 году

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

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Площадки расширят возможности для лечения и обучения, а также проведения мероприятий.

В Москве в 2027–2029 годах планируют построить несколько крупных медицинских, образовательных и общественных объектов. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАКС.

«В 2027–2029 годах возведем ряд знаковых объектов», — сообщил глава города.

Одним из крупнейших проектов станет новый комплекс Научно-исследовательского института скорой помощи имени Н. В. Склифосовского. В нем разместят основные лечебные и диагностические отделения, современные операционные, реанимацию и центры лучевой диагностики.

Еще один медицинский проект — Центр детской нейрореабилитации и ортопедии при Детской городской клинической больнице святого Владимира. Там детям будут оказывать высокотехнологичную помощь, проводить реабилитацию и помогать адаптироваться в обществе.

Новый комплекс появится и у больницы № 52. В него войдут отделения нефрологии, терапии и хирургии, а также родильный дом.

Кроме того, в столице построят биотехническую лабораторию. Она позволит проводить больше сложных и редких исследований.

В Южном Тушине планируют открыть техноколледж, в котором смогут обучаться около 7,6 тысячи будущих специалистов для ключевых отраслей городской экономики.

Еще один проект — Национальный центр «Россия». Там планируют проводить выставки и деловые встречи.

Всего в ближайшие три года в Москве планируют построить около 900 объектов. В 2027 году на развитие города направят почти 2,9 триллиона рублей.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.