Собянин сообщил о планах построить в Москве около 900 объектов за три года

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

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На развитие столицы в 2027 году направят почти 2,9 триллиона рублей.

В Москве в 2027–2029 годах планируют построить около 900 объектов. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале на платформе МАКС.

«За три года в Москве построим около 900 различных объектов. В 2027-м в бюджете развития предусмотрели почти 2,9 триллиона рублей», — написал Собянин.

В указанную сумму входят 1,4 триллиона рублей, выделенные на адресную инвестиционную программу Москвы, и еще 1,5 триллиона рублей на другие мероприятия развития. Речь идет о капитальном ремонте, закупке оборудования и подвижного состава, комплексном развитии районов и реализации программы реновации.

По словам Собянина, впервые адресную инвестиционную программу приняли сразу на шесть лет — с 2026 по 2031 год. Такой подход позволит точнее планировать сроки ввода транспортной, социальной и инженерной инфраструктуры, а также согласовывать градостроительные проекты.

Одним из главных направлений программы станет развитие социальной инфраструктуры. В 2027–2029 годах власти Москвы намерены завершить строительство, реконструкцию и реставрацию 257 таких объектов. В их числе 150 образовательных учреждений, 49 спортивных объектов, 29 медицинских учреждений, 28 объектов культуры и один объект социальной защиты населения.

Кроме того, город продолжит масштабную реконструкцию действующих школ и медицинских стационаров.

Собянин также сообщил о планах расширить сеть беспилотных трамваев с пассажирами. До конца 2026 года на Краснопресненской трамвайной сети запустят еще два маршрута.

Трамвай № 15 будет следовать от Таллинской улицы до станции метро «Сокол», а № 21 — от Таллинской улицы до станции «Щукинская».

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