Здоровый сон оказался связан с меньшим риском рака легких и печени

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

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Думаете, главное — отдых не меньше восьми часов? Даже при одинаковой продолжительности отдыха состояние организма может существенно различаться.

Здоровый сон может быть связан со значительно меньшим риском развития некоторых видов рака. К такому выводу пришли ученые, проанализировавшие данные более 472 тысяч взрослых.

Наиболее выраженная связь была обнаружена для рака печени и ряда злокачественных опухолей желудочно-кишечного тракта. Результаты исследования представили на Неделе пищеварительных заболеваний 2026 года, передает Yahoo.

Исследователи также обнаружили 303 белка крови, связанные с характеристиками сна. По мнению специалистов, это открытие может помочь понять биологические механизмы, объединяющие нарушения ночного отдыха и развитие онкологических заболеваний.

Насколько здоровый сон снижает риск рака

Для исследования специалисты использовали информацию о 472 105 взрослых участниках британского биобанка.

Каждому человеку присвоили оценку здоровья сна на основании пяти показателей: продолжительности ночного отдыха, хронотипа, наличия бессонницы, храпа и дневной сонливости.

Участников разделили на три категории в зависимости от полученных результатов.

К группе здорового сна отнесли людей, набравших четыре балла и выше. Промежуточные показатели составляли два-три балла, а неблагоприятные — один балл или меньше.

Сравнение показало, что у участников с наиболее здоровыми характеристиками сна риск развития рака печени был на 36% ниже, чем у людей с плохими показателями. Для рака легких разница составила 14%.

Какие виды рака оказались сильнее всего связаны со сном

Отдельно ученые проанализировали образцы плазмы крови 52 920 участников исследования.

Их интересовало, существуют ли определенные белковые изменения, связанные с характеристиками ночного отдыха и вероятностью развития рака.

В результате специалисты выделили 303 белка, сформировавших особую протеомную характеристику сна. Затем исследователи сравнили людей с наиболее высокими и наиболее низкими значениями этого белкового показателя.

Наиболее выраженную связь обнаружили для рака печени: риск в группе с высокими значениями белкового показателя был на 71% ниже.

Для рака желудка и желчного пузыря разница составляла 54%, поджелудочной железы — 53%, пищевода — 35%, а колоректального рака — 28%.

Речь идет об особенностях белкового состава крови, связанных с характеристиками сна. Насколько эти изменения участвуют в развитии рака, ученым еще предстоит выяснить.

Почему важна не только продолжительность сна

Исследователи обратили внимание, что оценивать ночной отдых исключительно по количеству часов недостаточно. Например, два человека могут спать одинаковое время, но существенно различаться по качеству сна.

Один спокойно отдыхает всю ночь и просыпается бодрым. Другой часто пробуждается, сильно храпит и испытывает выраженную сонливость днем.

Поэтому ученые учитывали сразу пять характеристик. Продолжительность сна оценивали с учетом обычной потребности взрослых в семи-девяти часах ночного отдыха.

Хронотип отражал индивидуальную склонность человека рано или поздно засыпать и просыпаться. Бессонница характеризовала трудности с засыпанием или поддержанием сна.

Храп рассматривали как возможный признак нарушений дыхания во время ночного отдыха. Пятым показателем стала дневная сонливость, которая может свидетельствовать о недостаточном восстановлении организма.

Сочетание этих факторов позволило ученым получить более полное представление о качестве сна участников.

Какие привычки помогают улучшить сон

Авторы материала рекомендуют обращать внимание не только на время отхода ко сну, но и на повседневные привычки.

В частности, полезно получать достаточно естественного света утром. Это помогает поддерживать циркадные ритмы — внутренние биологические часы, регулирующие чередование сна и бодрствования.

Также специалисты советуют придерживаться относительно стабильного расписания, стараясь ложиться и просыпаться примерно в одно и то же время, включая выходные.

Еще одна рекомендация касается употребления алкоголя перед сном. Хотя спиртное иногда облегчает первоначальное засыпание, оно способно нарушать структуру ночного отдыха и усиливать храп.

Вечером рекомендуется сокращать воздействие яркого света от экранов, поскольку он может подавлять выработку мелатонина и затруднять засыпание.

Если человек регулярно сталкивается с бессонницей, громким храпом или сильной дневной сонливостью, эти симптомы следует обсудить с врачом. Они могут указывать на нарушения сна, требующие медицинского обследования.

Может ли хороший сон защитить от рака

Несмотря на масштаб исследования, ученые пока не могут утверждать, что нормализация режима сна непосредственно предотвращает развитие онкологических заболеваний.

Обнаруженные различия могли быть связаны и с другими особенностями здоровья участников. Кроме того, выявленные белковые показатели требуют дальнейшего изучения, чтобы установить, действительно ли они участвуют в механизмах развития опухолей.

Тем не менее результаты показывают, что связь между сном и здоровьем может быть значительно сложнее, чем просто влияние недосыпания на усталость и настроение.

Анализ 303 белков крови открывает дополнительные возможности для исследования биологических процессов, которые потенциально объединяют качество ночного отдыха и риск онкологических заболеваний.

При этом здоровый сон остается важной частью общего благополучия, но не заменяет профилактические обследования и другие меры снижения онкологических рисков.

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