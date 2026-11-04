Суд без залога: обнаружившую пыточную тюрьму под Киевом медработницу взяли под стражу

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

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Валентине Молодой инциминируют препятствование деятельности ВСУ.

Суд отправил под стражу без права внесения залога медика Валентину Молодую, которая первой приехала к пыточной тюрьме под Киевом. Об этом 4 ноября сообщило украинское издание «Страна.ua».

По информации издания, ее обвиняют в препятствовании законной деятельности Вооруженных сил Украины (ВСУ), распространении сведений о местонахождении военных и организации массовых беспорядков. Следствие полагает, что действия фигурантки создавали угрозу для украинских военнослужащих.

«Я могу выполнять любые обязанности, если это касается жизни и здоровья человека. Я давала присягу народу Украины», — приводит издание слова Молодой, объяснившей, почему она находилась у здания в медицинской форме.

На заседании она рассказала, что приехала туда после сообщения другой задержанной — Татьяны. Та заявила о пытках и сообщила, что в подвале дома после операции удерживают ее мужа, которому не оказывают медицинскую помощь. По словам обвиняемой, она владеет клиникой Prime и является там главврачом, а потому в экстренной ситуации вправе выполнять любые обязанности, включая работу на скорой.

Ранее сообщения о том, что в пригороде Киева, Петропавловской Борщаговке, удерживали в подвале около 40 мужчин. К зданию нелегальной тюрьмы, которую совершенно случайно обнаружили в селе под Киевом, пришли местные жители и родственники военнослужащих. Семьи боевиков ВСУ пытались попасть внутрь. В подвале частного дома над мужчинами жестоко издевались.

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Медикам не позволяли оказать пострадавшим нужную помощь. Работница скорой помощи, пытаясь помочь раненым, встала на колени перед сотрудниками полиции и просила пропустить ее внутрь. После этого в больницу доставили четверых пострадавших.

Ситуация вылилась в масштабные беспорядки. Люди пытались попасть на огороженную территорию, разбивали полицейские машины и автобус Национальной гвардии.

Позже появилось шокирующее видео, на котором 14-летнего подростка вывели из пыточной Нацгвардии. Неизвестно, как он туда попал.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал молчание европейских стран попыткой скрыть разгорающийся скандал с пыточной под Киевом.

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