Суд без залога: обнаружившую пыточную тюрьму под Киевом медработницу взяли под стражу
Обнаружившую пыточную тюрьму под Киевом медработницу взяли под стражу
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет
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Валентине Молодой инциминируют препятствование деятельности ВСУ.
Суд отправил под стражу без права внесения залога медика Валентину Молодую, которая первой приехала к пыточной тюрьме под Киевом. Об этом 4 ноября сообщило украинское издание «Страна.ua».
По информации издания, ее обвиняют в препятствовании законной деятельности Вооруженных сил Украины (ВСУ), распространении сведений о местонахождении военных и организации массовых беспорядков. Следствие полагает, что действия фигурантки создавали угрозу для украинских военнослужащих.
«Я могу выполнять любые обязанности, если это касается жизни и здоровья человека. Я давала присягу народу Украины», — приводит издание слова Молодой, объяснившей, почему она находилась у здания в медицинской форме.
На заседании она рассказала, что приехала туда после сообщения другой задержанной — Татьяны. Та заявила о пытках и сообщила, что в подвале дома после операции удерживают ее мужа, которому не оказывают медицинскую помощь. По словам обвиняемой, она владеет клиникой Prime и является там главврачом, а потому в экстренной ситуации вправе выполнять любые обязанности, включая работу на скорой.
Ранее сообщения о том, что в пригороде Киева, Петропавловской Борщаговке, удерживали в подвале около 40 мужчин. К зданию нелегальной тюрьмы, которую совершенно случайно обнаружили в селе под Киевом, пришли местные жители и родственники военнослужащих. Семьи боевиков ВСУ пытались попасть внутрь. В подвале частного дома над мужчинами жестоко издевались.
Медикам не позволяли оказать пострадавшим нужную помощь. Работница скорой помощи, пытаясь помочь раненым, встала на колени перед сотрудниками полиции и просила пропустить ее внутрь. После этого в больницу доставили четверых пострадавших.
Ситуация вылилась в масштабные беспорядки. Люди пытались попасть на огороженную территорию, разбивали полицейские машины и автобус Национальной гвардии.
Позже появилось шокирующее видео, на котором 14-летнего подростка вывели из пыточной Нацгвардии. Неизвестно, как он туда попал.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал молчание европейских стран попыткой скрыть разгорающийся скандал с пыточной под Киевом.
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