Сразу оглохли и ослепли: почему Запад молчит о пыточной под Киевом

Фото, видео: © РИА Новости/Павел Лисицын; 5-tv.ru

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Страны Европы пытаются замолчать чудовищный скандал.

Европейские страны поддерживают преступления киевского режима. Поэтому в западных медиа не появляются сообщения о пыточных под Киевом. Об этом рассказал 5-tv.ru военный эксперт Андрей Марочко.

«Европейские страны являются, по сути, подельниками киевскому преступному режиму. Еще с момента 2014 года закрывались глаза на многие аспекты, и самое большое это как раз на международное гуманитарное право, все правозащитные международные организации, как говорится, в рот воды набрали и почему-то сразу оглохли и ослепли», — объяснил Марочко.

Сложившуюся ситуацию эксперт сравнил с мемами.

«Все мы помним мемы, когда у нас здесь работали представители миссии ОБСЕ с 2014 года, то есть „ничего не вижу“, „ничего не слышу“, „ничего никому не скажу“. Вот это приблизительно то же самое происходит сейчас и с теми международными организациями, которые призваны наблюдать за соблюдением прав человека», - рассказал он.

Старания российских организаций обратить на это внимание при этом безрезультатны.

«А сейчас, невзирая даже на все старания наших организаций, непосредственно очень плотно в этом направлении работает Родион Валерьевич Мирошник, посол по особым поручениям России. Даже последнее его выступление на Совете Безопасности ООН, где стопроцентно доказанное преступление со стороны киевского режима. Но ведь реакции до сих пор нет, ведь никто ничего не осудил, Киев не пострадал», — отметил эксперт.

Марочко добавил, что законодательство в европейских странах, связанное с гуманитарным правом — мертво.

«Здесь не то, что двойные стандарты, здесь параллели идут. То есть скажем, европейская позиция, есть закон, и вот они совершенно не пересекаются. Сейчас ни одно законодательство в европейских странах, которое связано с гуманитарным правом в отношении российских граждан или граждан Украины, оно абсолютно не работает. Есть ИСПЧ, есть МУС. Эти организации попросту кастрированы и мертвы. Они абсолютно не выполняют свои функции», — сказал он.

Ранее сообщения о том, что в пригороде Киева, Петропавловской Борщаговке, удерживали в подвале около 40 мужчин. К зданию нелегальной тюрьмы, которую совершенно случайно обнаружили в селе под Киевом, пришли местные жители и родственники военнослужащих. Семьи боевиков ВСУ пытались попасть внутрь. В подвале частного дома над мужчинами жестоко издевались.

Медикам не позволяли оказать пострадавшим нужную помощь. Работница скорой помощи, пытаясь помочь раненым, встала на колени перед сотрудниками полиции и просила пропустить ее внутрь. После этого в больницу доставили четверых пострадавших.

Ситуация вылилась в масштабные беспорядки. Люди пытались попасть на огороженную территорию, разбивали полицейские машины и автобус Национальной гвардии.

Позже появилось шокирующее видео, на котором 14-летнего подростка вывели из пыточной Нацгвардии. Неизвестно, как он туда попал.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал молчание европейских стран попыткой скрыть разгорающийся скандал с пыточной под Киевом.

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