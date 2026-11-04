Собянин рассказал о планах развития беспилотных трамваев в столице

Фото: © РИА Новости/Кирилл Каллиников

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Еще на два маршрута Краснопресненской трамвайной сети выйдут до конца 2026 года.

Мэр Москвы Сергей Собянин призвал расширить сеть первых в мире беспилотных трамваев с пассажирами. Об этом он сообщил в своем канале в мессенджере МАКС.

Еще на два маршрута Краснопресненской трамвайной сети выйдут до конца 2026 года: номер 15 от Таллинской улицы до метро «Сокол» и номер 21 от Таллинской улицы до метро «Щукинская».

«Сейчас в столице шесть беспилотных трамваев. За минувший период умный транспорт проехал больше 72 тысяч километров без единого нарушения правил дорожного движения. Беспилотная разработка полностью принадлежит Правительству Москвы», — отметил Собянин.

Мэр Москвы рассказал и о перспективах развития беспилотной разработки в столице.

«До конца 2026-го число беспилотных трамваев в столице увеличится до 15. В 2027 году еще 25 трамваев станут беспилотными», — говорится в сообщении.

По словам Собянина, в рамках Стратегии развития городского транспорта до 2030 года предусмотрено оснащение беспилотными технологиями примерно двух третей столичного парка, а к 2035 году — около 90% трамваев. Это, в свою очередь, позволит повысить точность соблюдения расписания и среднюю скорость движения данного вида транспорта.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.