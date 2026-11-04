На благоустройство Москвы направят 651 миллиард рублей

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

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В столице продолжат обновлять улицы, озеленять общественные пространства и модернизировать инженерную инфраструктуру.

В ближайшие три года Москва направит 651 миллиард рублей на формирование комфортной городской среды. Средства предусмотрены в бюджете на 2027–2029 годы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАКС.

Одним из приоритетных направлений станет комплексное благоустройство городских территорий. Власти намерены приводить в порядок улицы, общественные пространства и вылетные магистрали, а также модернизировать систему городского освещения.

Отдельное внимание уделят созданию инклюзивной среды, чтобы городская инфраструктура была доступна для маломобильных жителей. Кроме того, продолжится озеленение Москвы и благоустройство водных объектов.

Масштабные изменения затронут и инженерную инфраструктуру. В 2027–2029 годах в столице планируют развивать городские коммуникации в районах комплексной жилой застройки и на территории Троицкого и Новомосковского административных округов.

Также предусмотрено строительство кабельных и коммуникационных коллекторов, по которым будут прокладывать инженерные сети. Помимо этого, специалисты займутся реконструкцией объектов газо- и водоснабжения, очистных сооружений и канализационных сетей.

Более того, обновления в Москве не закончатся: масштабная замена общественного транспорта планируется в 2027–2029 годах. На эти цели из городского бюджета выделят 306,1 миллиарда рублей. Планируется приобрести 1,6 тысячи единиц наземного транспорта, около тысячи вагонов метро и примерно 850 вагонов для пригородных и межрегиональных поездов.

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