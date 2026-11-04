Умнее, чем кажетесь? Ученые связали высокий интеллект с неожиданными привычками

Любители поздно ложиться показали более высокие результаты тестов на мышление

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Почему люди, способные вспомнить больше ругательств, нередко лучше справляются и с заданиями?

Некоторые привычки, которые принято считать недостатками, могут встречаться у людей с высокими интеллектуальными способностями. Исследования выявили связь отдельных когнитивных показателей с поздним режимом сна, использованием нецензурной лексики и особенностями восприятия скучных занятий. Об этом пишет Upworthy со ссылкой на научные работы.

Привычка быстро скучать

Существует представление, что людям с высоким интеллектом сложнее выполнять однообразные задания, поскольку им постоянно необходима интеллектуальная нагрузка.

Однако научные данные не позволяют считать эту закономерность универсальной.

В 2022 году исследователи изучили поведение почти 2900 немецких школьников третьего класса. Они выяснили, что общие когнитивные способности практически не связаны со склонностью испытывать скуку.

Гораздо большее значение имело то, насколько интересным ребенок считал конкретный предмет.

Частая скука не обязательно указывает на высокий интеллект. Однако люди, которым нравится размышлять и решать сложные задачи, могут активнее искать интеллектуальную стимуляцию.

Это иногда помогает им находить интерес даже в однообразной деятельности.

Использование нецензурной лексики

Распространено мнение, что люди часто ругаются матом из-за бедного словарного запаса. Предполагается, что им не хватает других выражений для передачи собственных эмоций.

Однако исследование 2015 года поставило такое объяснение под сомнение.

Участникам предложили за ограниченное время назвать как можно больше нецензурных выражений. Затем исследователи сравнили результаты с показателями выполнения обычных заданий на словесную беглость.

Оказалось, что люди, способные вспомнить больше ругательств за минуту, также чаще демонстрировали более высокие результаты при подборе других слов.

Полученные данные свидетельствуют о том, что свободное владение нецензурной лексикой не обязательно связано с ограниченным словарным запасом.

При этом исследование не доказывает, что любители крепких выражений обладают более высоким общим интеллектом.

Привычка поздно ложиться спать

Еще одна особенность, которую нередко связывают с интеллектуальными способностями, — склонность бодрствовать по ночам.

В 2024 году ученые Имперского колледжа Лондона изучили данные более 26 тысяч участников британского биобанка.

Исследователи сравнили результаты когнитивных тестов у людей с разными хронотипами — индивидуальными особенностями режима сна и бодрствования.

Выяснилось, что участники, предпочитавшие поздно ложиться спать, в двух отдельных тестах набрали на 13,5% и 7,5% больше баллов, чем люди утреннего хронотипа.

У представителей промежуточного типа результаты также оказались выше — на 10,6% и 6,3% соответственно.

Эти данные позволили предположить, что вечерний хронотип может быть связан с более высокими показателями отдельных когнитивных способностей.

Значит ли это, что ради интеллекта нужно меньше спать

Несмотря на результаты исследования, ученые не рекомендуют намеренно переносить отход ко сну на позднее время.

Специалисты обнаружили, что продолжительность ночного отдыха от семи до девяти часов в целом связана с более благоприятными показателями работы мозга.

Поэтому недостаток сна нельзя считать способом улучшения интеллектуальных способностей.

Кроме того, далеко не все люди утреннего хронотипа демонстрировали более низкие результаты тестирования.

Авторы работы подчеркивают, что индивидуальный режим сна не определяет интеллект человека.

Можно ли определить интеллект по повседневным привычкам

Результаты исследований показывают, что распространенные представления о поведении умных людей далеко не всегда соответствуют действительности.

Использование нецензурной лексики не обязательно говорит о бедности словарного запаса, а поздний режим сна может сочетаться с высокими результатами когнитивных тестов.

Однако склонность быстро скучать не показала убедительной связи с общими интеллектуальными способностями в исследовании школьников.

Поэтому считать перечисленные особенности признаками высокого интеллекта было бы неправильно.

Главный вывод заключается в том, что повседневные привычки не позволяют надежно судить об умственных способностях человека. Для такой оценки необходимы более объективные методы, чем время отхода ко сну, частота ругательств или отношение к скучным занятиям.

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