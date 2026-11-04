Всего 30 минут утром: ученые нашли способ улучшить сон одной привычкой

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

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Меньше усталости, больше энергии и сил для работы — такими ощущениями делились участники эксперимента.

Синий свет, которого специалисты обычно советуют избегать перед сном, может улучшать качество ночного отдыха, если воздействует на человека утром. К такому выводу пришли исследователи, изучившие влияние специального светового устройства на сон и работоспособность сотрудников. Результаты опубликованы в научном журнале Journal of Applied Psychology.

В эксперименте приняли участие 182 сотрудника университета штата Огайо. На протяжении двух рабочих недель они использовали специальные очки, излучающие синий свет.

Ученые обнаружили, что получасовое воздействие такого освещения вскоре после пробуждения было связано с увеличением продолжительности сна и улучшением его качества в ту же ночь.

Причем положительные изменения отражались не только на ночном отдыхе, но и на самочувствии участников в течение следующего рабочего дня.

Как синий свет повлиял на продолжительность сна

Исследователи разделили эксперимент на два этапа продолжительностью по одной рабочей неделе.

В течение одного периода участники носили очки с полной интенсивностью синего света, а в течение другого использовали устройство, работавшее на 1% мощности.

Порядок применения двух режимов определялся случайным образом.

По итогам наблюдений сотрудники сообщили, что в условиях полного воздействия синего света спали примерно на 11 минут дольше.

Кроме того, субъективное качество их сна улучшилось на 3,5%.

Хотя изменения оказались сравнительно небольшими, исследователи смогли выявить положительную связь между утренним освещением и последующим ночным отдыхом.

Почему синий свет утром полезен, а вечером нежелателен

Синий свет обычно связывают с экранами телефонов, компьютеров и других электронных устройств.

Именно поэтому перед сном специалисты нередко рекомендуют сокращать время использования гаджетов.

Однако результаты нового исследования показывают, что значение имеет не только само воздействие света, но и время суток.

Ведущий автор работы Кейт Килер подчеркнула, что рекомендации относительно вечернего освещения остаются актуальными.

«Избегать синего света ночью по-прежнему разумная идея», — отметила исследовательница.

Таким образом, утреннее использование специального источника света не противоречит советам уменьшать яркость освещения перед сном.

Как утренний свет влияет на работоспособность

Ученые также изучили, отражается ли воздействие синего света на состоянии сотрудников в течение рабочего дня.

Выяснилось, что непосредственно после утренней процедуры значительного повышения внимательности не происходило.

Положительный эффект проявлялся позднее.

Участники лучше спали в ночь после использования очков, а на следующий день сообщали о большей бодрости и меньшей усталости.

Улучшение ночного отдыха также было связано с более высокой вовлеченностью в рабочие задачи и эффективностью их выполнения.

Исследователи объяснили последовательность на простом примере: если сотрудник использовал очки в понедельник утром, изменения сна оценивались в ночь на вторник, а показатели работоспособности — во вторник.

«Сотрудники лучше высыпаются, а компания получает более энергичный персонал», — отметила Килер.

Предварительные результаты также показали, что улучшение сна может иметь особое значение для молодых работников и людей, которые уже испытывают проблемы с ночным отдыхом.

Нужно ли покупать специальные очки для сна

Несмотря на результаты эксперимента, ученые не считают приобретение световых устройств обязательным условием улучшения сна.

Соавтор исследования Кристофер Барнс рекомендует прежде всего обратить внимание на обычный дневной свет.

«Лучшее, что вы можете сделать утром, — это выйти на улицу», — заявил специалист.

При этом он признал, что исследователи не сравнивали эффективность специальных очков с воздействием естественного солнечного освещения.

Поэтому утверждать, что утренняя прогулка даст точно такой же результат, на основании этого эксперимента нельзя.

Кроме того, в работе использовались очки только одного производителя.

Барнс предположил, что другие устройства с сопоставимыми характеристиками освещения могут обеспечивать похожий эффект, однако это требует отдельной проверки.

Насколько убедительны результаты исследования

Авторы работы отмечают несколько ограничений эксперимента.

Прежде всего он продолжался всего две недели и проводился среди сотрудников одного университета.

Кроме того, показатели продолжительности и качества сна основывались на сообщениях самих участников.

Поэтому для подтверждения результатов необходимы более продолжительные исследования с использованием объективных методов оценки сна.

Тем не менее полученные данные позволяют предположить, что воздействие синего света вскоре после пробуждения может способствовать улучшению ночного отдыха и снижению усталости на следующий день.

При этом ученые советуют не забывать о простых привычках: получать достаточно дневного света утром, поддерживать регулярный режим сна и уменьшать яркость освещения вечером.

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