Ушла эпоха: Театр Вахтангова скорбит по Екатерине Райкиной, отдавшей сцене 50 лет

Фото: legion-media/PhotoXPress.ru

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Актриса умерла на 89 году жизни.

Соболезнования родным и близким заслуженной артистки РСФСР Екатерины Райкиной в связи с ее смертью выразил Театр имени Евгения Вахтангова.

Екатерина Райкина посвятила театру имени Вахтангова около 50-ти лет жизни, на эту сцену она выходила с 1959 по 2008 год.

«Выпускница Вахтанговской школы, где учителями Екатерины Аркадьевны были первые Вахтанговцы — Вера Константиновна Львова и Леонид Моисеевич Шихматов, в 1959 году она была принята в труппу Театра имени Евгения Вахтангова и прослужила в ней почти полвека», — говорится в сообщении на сайте театра.

Заслуженная артистка будучи еще студенткой исполнила две яркие роли на сцене Вахтанговского театра: Фани в «Ангеле» и Катю в «Много ли человеку надо?».

«Мы скорбим и приносим глубокие соболезнования родным и близким. Вечная, светлая память!» — добавили в обращении.

Об уходе из жизни прославленной советской артистки стало известно 3 ноября, об этом рассказали в Фонде поддержки и развития культуры имени Аркадия Райкина.

Позже ее сын Алексей Яковлев в интервью агентству МК заявил, что актриса умерла в одной из столичных больниц. В начале октября Райкину экстренно доставили в медучреждение с подозрением на острое кишечное кровотечение. Врачи делали все возможное, чтобы спасти артистку: ей провели курс интенсивной терапии, и на определенном этапе им удалось добиться временной стабилизации состояния. Тем не менее в последние недели она была прикована к постели.

Екатерина Райкина появилась на свет 15 апреля 1938 года в Ленинграде в творческой семье — сатирика Аркадия Райкина и актрисы Руфи Райкиной-Иоффе. Ее брат — народный артист России Константин Райкин. Окончив в 1959 году Щукинское училище, она почти 50 лет служила в Театре имени Вахтангова. Артистка дебютировала на сцене в 12 лет, сыграв Козетту в постановке «Отверженные». В кино она снялась в нескольких заметных картинах, включая «Западню», «Благочестивую Марту» и «Клуб женщин». В 1976 года Райкина получила звание заслуженной артистки РСФСР.

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