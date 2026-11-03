Фото: legion-media/Persona Stars/035

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Дочери легендарного Аркадия Райкина было 88 лет.

Екатерина Райкина — заслуженная артистка РСФСР и дочь народного артиста СССР Аркадия Райкина — ушла из жизни на 89-м году.

Об уходе из жизни прославленной советской артистки стало известно 3 ноября, об этом рассказали в Фонде поддержки и развития культуры имени Аркадия Райкина. Позже ее сын Алексей Яковлев заявил, что актриса умерла в одной из столичных больниц. В начале октября Райкину экстренно доставили в медучреждение с подозрением на острое кишечное кровотечение.

Врачи делали все возможное, чтобы спасти артистку: ей провели курс интенсивной терапии, и на определенном этапе им удалось добиться временной стабилизации состояния. Тем не менее в последние недели она была прикована к постели.

Актерская семья

Фото: legion-media/PhotoXPress.ru

Екатерина Аркадьевна Райкина родилась 15 апреля 1938 года в Ленинграде в актерской семье: ее отцом был народный артист СССР Аркадий Райкин, матерью — актриса Руфь Райкина-Иоффе. Младший брат — актер Константин Райкин, народный артист России.

В такой семье у Екатерины просто не оставалось выбора — она впервые вышла на сцену еще в возрасте 12-ти лет.

Звездный папа не помогал

Фото: legion-media/Persona Stars/035

Семья Райкиных переехала в Москву — это облегчило Екатерине поступление в Щукинское училище. При этом знаменитый отец осознанно ей не помогал: он считал неприличным просить коллег о помощи в таком вопросе. В 1959 году она окончила Театральное училище имени и была принята в труппу Театра имени Евгения Вахтангова, которому посвятила около 50 лет. Позже играла также в театре «У Никитских ворот».

Театральная деятельность

Фото: РИА Новости/Владимир Малышев

В 1959 году Райкина окончила Театральное училище имени Б. В. Щукина и была принята в труппу Театра имени Евгения Вахтангова, которому посвятила около 50 лет. Позже играла также в театре «У Никитских ворот». Среди ее сценических ролей — Зелима в «Принцессе Турандот», Софья в «Дамах и гусарах», Золушка в одноименном спектакле, Люсиль в «Мещанине во дворянстве», Ира в «Антонии и Клеопатре» и Майя в «Иркутской истории». Последней работой в Театре Вахтангова стала роль Бетти в спектакле «Белый кролик», премьера которого состоялась в 1992 году.

Звание и киноработы

Фото: РИА Новости

Звание заслуженной артистки РСФСР ей присвоили в 1976 году. В кино и телеспектаклях она запомнилась ролями Геси Гельфман в «Софье Перовской», доньи Инес в «Благочестивой Марте» и Жени в «Клубе женщин». Всего в ее фильмографии около 14 кинолент, включая «Миллионершу», «Дамы и гусары» и «Принцессу Турандот».

Семья

Фото: legion-media/Persona Stars/053

Актриса была замужем за актерами Михаилом Державиным и Юрием Яковлевым. В браке с Юрием Яковлевым родился сын Алексей Яковлев, который также стал актером. Третьим мужем был актер Театра Вахтангова Владимир Коваль.

Екатерина объясняла свои три брака тем, что актрисе положено по натуре быть влюбчивой.

«Актриса должна уметь любить. Меня это прекрасное чувство не обошло стороной, так что грех жаловаться», — говорила она.

Любовный треугольник

Фото: Ковригин Вадим/ТАСС

Аркадий Райкин поддерживал приятельские отношения с отцом Михаила Державина — это делало его подходящей кандидатурой на роль мужа Екатерины. Аркадия Исааковича расстроило известие о том, что его дочь в Театре Вахтангова работала с Юрием Яковлевым, и это переросло в бурный роман.



Екатерина буквально потеряла голову от страсти — как и ее возлюбленный, чья супруга Кира Мачульская в тот момент ждала ребенка. Развязка истории была драматичной: два развода, а сын Кати Райкиной Алеша появился на свет всего через четыре с половиной месяца после рождения дочери Мачульской — Алены Яковлевой.

Простила любой недостаток, кроме пьянства

Фото: legion-media/Persona Stars/053

С годами Екатерина Райкина не раз говорила, что не сожалела о разрыве с Державиным ради Яковлева — хотя бы потому, что во втором браке у нее родился сын Алексей, который тоже выбрал актерскую профессию. Однако построить прочную семью на чужом несчастье не получилось: главные трудности дали о себе знать еще до рождения сына.

«По примеру своей мамы я могла простить мужу любой недостаток, кроме пьянства. Мой отец совсем не пил, а вот у Юры была такая проблема. Однажды то, что Яковлев выпил и сел за руль, едва не стоило нам жизни. В мае 1961 года, когда была на четвертом месяце беременности, мы ехали из Москвы в Ленинград на гастроли. Я и моя подруга уселись сзади в „Москвиче“. Юра утолил жажду пивом и через некоторое время заснул за рулем. В итоге мы оказались в канаве», — рассказывала она.

Третий брак — мимо

Фото: legion-media/Persona Stars/053

Брак с Владимиром Ковалем тоже не задался. Пара быстро оформила брак, и только потом влюбленные поняли, что поспешили.

«С ним все оказалось сложней — не сошлись характерами. Мы играли в одном театре, он прекрасный актер. И до сих пор официально женаты, но уже лет 15 вместе не живем. Хотя нормально общаемся, каждый день созваниваемся», — говорила Райкина в 2011-м.

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