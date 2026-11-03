Для моста-паруса в Москве применили новую технологию производства стали
Фото: max.ru/Мэр Москвы Сергей Собянин/mossobyanin
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Необычная конструкция требует повышенной прочности материалов.
В Мневниковской пойме специалисты применили новую технологию изготовления особо прочных стальных листов для строительства моста-паруса. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в канале в мессенджере МАКС.
Необычная конструкция моста требует повышенной прочности материалов. Вантовая система предусматривает крепление тросов от 88-метрового пилона к пролетному строению через крупные стальные элементы, выполненные в форме паруса.
По словам Собянина, новые стальные листы отличаются высокой плотностью и прочностью, благодаря чему способны выдерживать значительные нагрузки. Элементы конструкции изготовили на специализированном предприятии «Воронежстальмост».
«Монтаж самого „паруса“ и пролетов завершился, одновременно смонтирован пилон», — сообщил мэр.
Сейчас на объекте продолжается монтаж. Основные этапы строительства планируется завершить в этом году.
Новый мост должен стать частью транспортного каркаса Мневниковской поймы. После завершения работ появится выезд из Филевского Парка на Северо-Западную хорду, а также дополнительный маршрут между районами Хорошево-Мневники и Филевский Парк. Это позволит сократить время в пути для автомобилистов.
Кроме того, пешеходная часть моста обеспечит проход к причалу «Парк Фили», который входит в первый маршрут регулярного речного электротранспорта.
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