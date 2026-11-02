В Москве открыли первый завод полного цикла электрической коммунальной техники

Фото: max.ru/Мэр Москвы Сергей Собянин/mossobyanin

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Производство сможет выпускать более 300 машин ежегодно, а уровень локализации уже превысил 90%.

В особой экономической зоне (ОЭЗ) «Технополис Москва» начал работу завод по разработке и серийному выпуску коммунальной техники на электрической тяге. Предприятие стало первым в России производством такого профиля полного цикла с максимальной локализацией. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАКС.

Площадь нового производственного комплекса составляет 10,8 тысячи квадратных метров, а его проектная мощность превышает 300 единиц техники в год. Как уточнил Собянин, уровень локализации производства уже превысил 90%: практически все этапы создания машин — от разработки до выпуска готовой продукции — осуществляются в России.

Одной из главных разработок завода стала подметально-вакуумная машина «ВКМ 2024Э». Она работает на электрической тяге, отличается компактностью и маневренностью. Техника предназначена для уборки городских улиц и парков в любое время года. При этом уровень шума у нее значительно ниже, чем у дизельных аналогов.

Как рассказал глава города, предприятие запускали поэтапно. Первую предсерийную машину выпустили в 2024 году. В следующем году компания получила статус резидента ОЭЗ «Технополис Москва» и открыла сборочный цех. Теперь на производстве появился заготовительный цех, что позволило предприятию выйти на полноценную работу.

Для гарантированного сбыта продукции Москва заключила с производителем инвестиционный контракт. Согласно договоренностям, город обязался приобрести около 1,6 тысячи машин до 2031 года. При этом примерно 360 современных электрических подметально-вакуумных машин уже работают на столичных улицах.

В дальнейшем производитель рассчитывает увеличить долю отечественных комплектующих за счет аккумуляторов Московского кластера электробатарей. Сейчас проходят испытания опытного образца тяговых аккумуляторных батарей компании «РЭНЕРА», а конструкцию уборочной машины изначально разрабатывают с учетом возможности перехода на беспилотное управление.

Также в Москве планируют создать три новых технопарка. На их территории разместятся предприятия электронной промышленности, робототехники, фармацевтики и других технологических отраслей. Благодаря реализации проектов в городе появится более 1,1 тысячи рабочих мест.

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