С утра нет сил? Названа вечерняя привычка, которая крадет энергию

HuffPost: поздний ужин может вызывать усталость на следующий день

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Спите положенные восемь часов, но все равно чувствуете себя разбитым? Дело может быть в вполне обычных вещах.

Привычка плотно ужинать поздно вечером может стать причиной усталости и недостатка энергии на следующий день. Дело в том, что прием пищи перед сном способен нарушать естественные биологические ритмы организма и ухудшать качество ночного отдыха. Об этом рассказала врач Мэри Валвано в беседе с HuffPost.

По словам специалиста, организм по-разному перерабатывает пищу в зависимости от времени суток. Поэтому даже одинаковые блюда, съеденные утром и вечером, могут по-разному влиять на самочувствие.

«Поговорка „завтракай как король, обедай как принц, а ужинай как нищий“ на самом деле основана на биологических процессах», — пояснила Валвано.

Врач уточнила, что употребление одной и той же пищи в восемь часов утра и шесть часов вечера может по-разному отражаться на способности организма использовать полученную энергию.

Почему поздний ужин вызывает усталость

Одна из основных проблем обильного приема пищи перед сном заключается в его возможном влиянии на циркадные ритмы — внутренние биологические часы, регулирующие чередование сна и бодрствования.

По словам Валвано, поздний ужин может влиять на уровень сахара в крови и способность организма эффективно использовать энергию из пищи на следующий день.

Кроме того, плотная еда в вечернее время способна мешать полноценному ночному отдыху.

Врач-терапевт Рувини Виджетилака подчеркнула, что недостаток сна, особенно его глубокой фазы, напрямую связан с ощущением усталости.

Поэтому людям, которые привыкли много есть перед сном и при этом регулярно не высыпаются, специалисты советуют пересмотреть вечерний распорядок.

Взрослым рекомендуется спать от семи до девяти часов в сутки. При этом для поддержания бодрости значение имеет не только продолжительность, но и качество ночного отдыха.

Какие еще привычки лишают организм энергии

Помимо позднего ужина, причиной дневной сонливости может стать чрезмерное употребление энергетических напитков.

Специалисты предупреждают, что такие напитки способны негативно влиять на сердечно-сосудистую систему, повышать артериальное давление и способствовать воспалительным процессам.

При этом некоторые другие источники кофеина могут временно повышать бодрость. В частности, Мэри Валвано обратила внимание на зеленый и ферментированный чай, употребление которых она связывает с поддержкой работы митохондрий — клеточных структур, участвующих в выработке энергии.

Еще одним фактором постоянной усталости врачи называют малоподвижный образ жизни.

По словам врача Даниэля Келваса, регулярная физическая активность помогает улучшать поступление крови и кислорода к мышцам и головному мозгу.

Специалист рекомендует уделять упражнениям умеренной интенсивности не менее 30 минут в день. Подойдут быстрая ходьба, плавание или езда на велосипеде.

Как питание и стресс влияют на бодрость

Уровень энергии в течение дня также зависит от состава рациона. Чрезмерное употребление сахара и сильно переработанных продуктов может сопровождаться ощущением упадка сил.

Келвас советует отдавать предпочтение цельным продуктам, включая овощи, фрукты, цельнозерновые крупы и нежирные источники белка.

Отдельное внимание врач рекомендует уделять психологическому состоянию. Длительный стресс и эмоциональное истощение способны усиливать ощущение усталости даже при отсутствии серьезных физических нагрузок.

Для снижения напряжения специалист предлагает использовать медитацию, дыхательные упражнения и йогу.

Когда постоянная усталость требует обращения к врачу

Периодическое снижение работоспособности не всегда свидетельствует о заболевании. Иногда достаточно скорректировать сон, питание и физическую активность.

Однако если усталость сохраняется дольше одной-двух недель, специалисты рекомендуют обратиться за медицинской помощью.

Особого внимания требуют случаи, когда упадок сил сопровождается повышенной температурой, потерей аппетита или одышкой.

По словам Келваса, постоянная слабость может быть связана с инфекциями, нарушениями работы щитовидной железы, расстройствами сна и другими заболеваниями.

Поэтому, если изменение повседневных привычек не помогает восстановить бодрость, причину ухудшения самочувствия необходимо выяснять вместе с врачом.

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