Желтые пятна на подушке: чем такой тревожный сигнал грозит вашей коже

Tom's Guide: желтые пятна на подушке могут провоцировать проблемы с кожей

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

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Ложиться спать с мокрыми волосами — не лучшая идея.

Желтые пятна на подушке появляются из-за накопления пота, кожного жира, слюны и остатков косметических средств. Со временем эти вещества проникают через наволочку и могут создавать благоприятные условия для размножения микроорганизмов. Об этом рассказала дерматолог Шамса Канвал в беседе с Tom's Guide.

По словам специалиста, пожелтение ткани происходит постепенно. Во время сна человек выделяет пот и кожное сало, а на поверхности постельных принадлежностей остаются отмершие клетки кожи. Дополнительным источником влаги становятся мокрые волосы.

При контакте с воздухом пот и кожный жир окисляются, из-за чего ткань приобретает характерный желтоватый оттенок. Если человек сильно потеет ночью, пятна могут появляться быстрее и становиться заметнее.

На состояние подушки также влияют ночные кремы, декоративная косметика и несмываемые средства для волос. Даже регулярная стирка наволочки не всегда предотвращает попадание этих веществ в наполнитель.

Чем опасны загрязненные подушки для кожи

По данным Американской академии дерматологии, масла, содержащиеся в некоторых кондиционерах и средствах для укладки волос, способны закупоривать поры. Это может провоцировать появление прыщей на лбу, шее и вдоль линии роста волос.

Остатки подобных продуктов могут накапливаться на постельных принадлежностях и продолжать контактировать с кожей во время сна.

У людей с экземой дополнительное значение имеет состав микроорганизмов на поверхности кожи. Исследования показывают связь между повышенным количеством золотистого стафилококка и более тяжелыми обострениями заболевания.

Еще одним фактором риска являются пылевые клещи, которые размножаются в теплой и влажной среде. Их аллергены могут вызывать чихание, заложенность носа и усиливать симптомы астмы у чувствительных людей.

Как часто нужно стирать наволочки

Дерматолог Шамса Канвал рекомендует менять и стирать наволочки не реже одного раза в неделю.

Если человек сильно потеет, имеет жирную или склонную к акне кожу либо регулярно использует большое количество косметических средств, делать это желательно чаще.

«Я бы стирала наволочки хотя бы раз в неделю, а если вы сильно потеете, у вас жирная или склонная к акне кожа или вы используете много средств для ухода за волосами и кожей, то и чаще», — пояснила специалист.

Для дополнительной защиты подушки врач советует использовать моющиеся чехлы, которые препятствуют проникновению влаги и загрязнений в наполнитель.

Людям с аллергией на пылевых клещей необходимы специальные защитные чехлы. Обычные изделия не всегда обеспечивают достаточную защиту от аллергенов.

Почему не стоит ложиться спать с мокрыми волосами

Дополнительным источником загрязнения подушки становится влага, которая остается после мытья головы.

Если волосы не успели высохнуть, вода может проникать через наволочку и накапливаться внутри наполнителя. Такая среда способствует размножению бактерий и появлению пятен.

Канвал рекомендует по возможности высушивать волосы перед сном.

Средства для ухода за кожей также желательно наносить заранее — минимум за час до отхода ко сну. Это позволит уменьшить количество крема, которое переносится с лица на постельные принадлежности.

Сами подушки необходимо очищать с учетом рекомендаций производителя. Некоторые изделия допускают машинную стирку, другие требуют локальной чистки.

После влажной обработки наполнитель должен полностью высохнуть, прежде чем подушку снова можно будет использовать.

Когда пожелтевшую подушку пора выбрасывать

По рекомендациям специалистов, большинство подушек желательно менять примерно раз в один-два года. Конкретный срок зависит от материала и условий использования.

При этом ориентироваться следует не только на цвет ткани, но и на состояние самого изделия.

Если наполнитель сбился в комки, потерял объем или перестал обеспечивать удобное положение головы, подушка может нуждаться в замене. Дополнительным сигналом становится дискомфорт в шее после пробуждения.

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