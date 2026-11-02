Красный свет помогает заснуть? Что не так с модными лампами для сна

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

В погоне за идеальным отдыхом легко потратиться на дорогие устройства и упустить главное.

С сокращением светового дня многие начинают уделять больше внимания качеству сна и вечерним привычкам. Одним из популярных способов расслабления стали лампы с красным светом, производители которых обещают более легкое засыпание. Однако научных доказательств эффективности таких устройств пока недостаточно. Об этом рассказала врач-сомнолог Функе Афолаби-Браун в беседе с Men's Journal.

Специалист объяснила, что красное освещение действительно отличается от привычного белого и синего света по воздействию на организм.

Однако отсутствие негативного влияния на выработку мелатонина еще не означает, что подобные лампы способны улучшить сон.

Почему красный свет не гарантирует крепкого сна

Мелатонин — гормон, участвующий в регуляции циклов сна и бодрствования. Его выработка зависит в том числе от освещения.

«Исследования однозначно подтверждают, что красный свет не подавляет выработку мелатонина, в отличие от синего или белого света. Вопрос о том, повышает ли он выработку мелатонина, остается открытым», — пояснила Афолаби-Браун.

В качестве примера специалист рассмотрела одно из устройств. По заявлению производителя, оно излучает красный свет с длиной волны 630 нанометров в течение 14 минут, после чего автоматически выключается на такой же промежуток времени.

При этом у гаджета нет экрана или приложения, требующего взаимодействия с пользователем перед сном.

Исследования показали, что достаточно интенсивное красное освещение способно повышать концентрацию внимания без подавления выработки мелатонина.

Таким образом, значение имеет не только цвет света, но и его яркость.

Что показали исследования красного света

Некоторые научные работы действительно указывают на возможную пользу красного освещения для сна.

В частности, в 2012 году исследователи провели эксперимент с участием 20 баскетболисток. После двух недель воздействия красным светом у спортсменок зафиксировали улучшение качества сна и повышение уровня мелатонина в сыворотке крови.

Однако участницы ежедневно проходили 30-минутные сеансы облучения всего тела. Такой метод существенно отличается от использования небольшой лампы возле кровати.

Поэтому результаты этого эксперимента нельзя автоматически переносить на бытовые устройства с другими характеристиками и продолжительностью работы.

По словам эксперта, красный свет можно рассматривать как потенциально полезное дополнение к вечернему ритуалу с небольшим уровнем риска, но не как полноценный метод лечения нарушений сна.

Что действительно помогает наладить сон

Вместо покупки специальных гаджетов сомнолог рекомендует прежде всего обратить внимание на ежедневный режим.

Особенно важно соблюдать привычное время пробуждения, получать достаточно яркого света по утрам и обеспечивать темноту ночью.

«Самые сильные сигналы для перевода часов — это яркий свет по утрам, темнота ночью и постоянное время пробуждения», — объяснила врач, имея в виду настройку внутренних биологических часов организма.

Такие рекомендации особенно актуальны для людей с нерегулярным рабочим графиком и тех, кто часто путешествует.

Специалист также советует не игнорировать симптомы, которые могут свидетельствовать о нарушениях сна. Среди них — громкий храп, затрудненное дыхание, постоянная бессонница и усталость даже после достаточного количества часов отдыха.

При появлении подобных проблем не следует рассчитывать только на расслабляющий эффект красного освещения. Врач рекомендует обратиться за медицинской помощью.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.