Сергей Собянин рассказал об уникальных разработках городских служб Москвы

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Столичные компании внедряют роботизированную сварку, подземные подстанции и систему единого точного времени.

Городские службы Москвы создают уникальные решения для производственных процессов. Об этом мэр столицы Сергей Собянин сообщил в своем канале в мессенджере МАКС.

По его словам, компании применяют современные крановые установки с вакуумным механизмом, проектируют подземные трансформаторные подстанции и внедряют систему единого точного времени.

«В производственные циклы изготовления изделий АО „Мосгаз“ внедрен роботизированный технологический комплекс. Он выполняет автоматизированную плазменную резку и сварку трубных деталей с помощью лазерной системы», — приводит его слова телеканал.

В ПАО «Россети Московский регион» разработан проект подземной трансформаторной подстанции. Такое решение особенно востребовано при реализации проектов в историческом центре города. Пока оно находится в стадии разработки, а в перспективе планируется его пилотное применение.

Специалисты ПАО «МОЭК» начали опытно-промышленную эксплуатацию нового корреляционного течеискателя «Филин-95». Комплекс предназначен для точного определения места разгерметизации трубопровода, проложенного под землей. Прибор работает на основе анализа звуковых волн, возникающих при утечке.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Москве стартовала проходка соединительной ветки, которая обеспечит связь между Замоскворецкой и Бирюлевской линиями метрополитена. По его данным, тоннелепроходческому щиту «Эсмина» предстоит пройти более 565 метров. Ему необходимо проложить однопутный тоннель от монтажной камеры у Замоскворецкого радиуса в направлении станции «ЗИЛ» Бирюлевской линии.

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