В Мумбаи прошел благотворительный детский фестиваль «Алина»

Фото, видео: skygrace.ru; 5-tv.ru

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Олимпийская чемпионка Алина Кабаева всегда ставит амбициозные цели и работает с сильной творческой командой.

Мы дождались торжества справедливости в одном из наших самых любимых видов спорта. Международную федерацию хоккея арбитражный суд обязал допустить российские сборные ко всем международным турнирам. Но когда нас отстранили, право на участие в чемпионате мира по хоккею среди мужчин впервые за 20 лет получила сборная Украины. Придется убирать. Как говорится, в другой раз. Либо наши сборные будут решать вопросы и на льду. В поединке без западных спонсоров.

И хоккей ведь не единственная наша гордость.

Художественная гимнастика. Ее по сути придумали у нас, и именно русская школа сделала из нее искусство. Классическая музыка: Чайковский, Рахманинов, Стравинский — их играют в любом уголке мира, и никому не нужно объяснять, чье это наследие. А что будет, если соединить эти страсти?

Впервые легендарный фестиваль «Алина» прошел в Азии. Тысячи зрителей стали свидетелями уникальной постановки по мотивам балета «Жар-птица». На театральной сцене соединились художественная гимнастика, танцевальный театр и цирковые элементы. За каждым мгновением этого чуда — колоссальный труд большой команды и личное участие главы благотворительного фонда Алины Кабаевой. Корреспондент «Известий» Роман Ишмухаметов передает из Индии.

Самый живой и многоликий город Индии. Мумбаи. Он гудит, торгуется, спешит. «Ворота Индии» когда-то встречали тех, кто приплывал сюда с другого края света. Сегодня через них входит еще одно искусство, которому нужны лишь несколько предметов, точность и выразительность.

Еще до первого аккорда гранд-театр живет этим вечером. Голоса на разных языках, шорох программок. Никто не сомневается: это будет нечто особенное! Впервые за всю историю международный детский благотворительный фестиваль художественной гимнастики «Алина» проходит в Азии.

Олимпийская чемпионка и глава благотворительного фонда Алина Кабаева когда-то придумала этот фестиваль и все эти годы остается его душой.

«Цель нашего представления — показать неразрывную связь искусства и спорта с их традициями и динамикой развития. Мы хотим удивить вас и сделать вас поклонниками не только классического искусства, но и русской народной культуры. И, конечно, познакомить вас с таким уникальным видом спорта, как художественная гимнастика», — рассказала олимпийская чемпионка, глава благотворительного фонда Алина Кабаева.

Звучит известный балет Игоря Стравинского. Играет симфонический оркестр Большого театра под управлением всемирно известного дирижера Валерия Гергиева.

«Я думаю, что это очередной шаг для Индии. В чем-то это большая новинка, потому что в каждой стране по-своему воспринимают, что такое театр», — отметил народный артист России, генеральный директор Большого театра России Валерий Гергиев.

Больше века назад мир впервые увидел «Жар-птицу». Ее новая жизнь начинается за тысячи километров от родины, на языке гимнастики, классического и современного танца.

«Это первый такой проект в мире. Художественная гимнастика находится на сцене и показывает все свои интересные элементы, трюки, повороты, прыжки, равновесия, броски, риски именно на сцене театра», — рассказала хореограф-постановщик фестиваля «Алина» Ирина Зеновка.

Свет и тьма. Любовь и свобода. И человек, который идет через испытания ради того, что ему дорого. Эту историю не нужно переводить — она понятна с первого взмаха ленты.

Огонь в этой сказке зажигает Лала Крамаренко — абсолютная чемпионка России 2024 года, чемпионка мира и Европы. Обычно ее полет на ковре длится полторы минуты, но здесь ее героиня — Жар-птица — почти не покидает сцену.

«Здесь практически 25–30 минут я нахожусь на сцене, и для нас это тоже в новинку», — рассказала участница фестиваля «Алина» Лала Крамаренко.

В этой постановке у каждого своя школа. Иван-царевич — первый солист Большого театра Даниил Потапцев. Он знает балетную партию и музыку наизусть, но здесь многое иначе.

«Мне приходится делать и чуть-чуть современного танца, чуть-чуть мячик подержать даже приходится», — рассказал участник фестиваля «Алина», первый солист Большого театра Даниил Потапцев.

Много нового и для Марии Борисовой — абсолютной чемпионки России 2025 года и чемпионки мира. В Академии художественной гимнастики «Небесная грация» Алины Кабаевой Маша освоила безупречное исполнение своей программы, тут — работу в дуэте.

«Хореографы и постановщики привносят поддержки. Даниил меня поднимает. Я думаю об артистической стороне, и, наверное, это даже сложнее, чем какая-то физическая сторона», — рассказала участница фестиваля «Алина» Мария Борисова.

Яна Заикина — чемпионка Европы, победитель клубного чемпионата мира — здесь выступает, следуя советам олимпийской чемпионки Алины Кабаевой.

«Мы делаем все от души, красиво, для зрителей, чтобы всем понравилось», — рассказала участница фестиваля «Алина» Яна Заикина.

Всех этих прекрасных дев из сказки заколдовывает Кощей. Его играет Ильдар Гайнутдинов. Его стража — артисты балета «Тодес». Некоторые из них когда-то давали гимнасткам уроки танца, а теперь вместе на одной сцене.

Ильдар Гайнутдинов признается, что даже с его опытом работать над такой постановкой было непросто.

«Все-таки я на земле привык. Я понимаю, что я пока беспомощен там наверху», — признался участник фестиваля «Алина», приглашенный солист Большого театра и ведущий солист театра танца Аллы Духовой TODES Ильдар Гайнутдинов.

Здесь продумана каждая деталь. Олимпийская чемпионка Алина Кабаева всегда ставит амбициозные цели и работает с сильной творческой командой. Зрители загипнотизированы шоу.

Именно такого эффекта и добивались при подготовке фестиваля, когда Алина Кабаева на каждой репетиции чувствовала музыку и проживала вместе с гимнастками каждое движение, чтобы открыть в спортсменках и показать миру всю гармонию и грацию.

«Индия — это страна с глубокой, с древней самобытной культурой. И находиться здесь, и показывать такой прекрасный балет для нас большая честь. Большое спасибо за приглашение, за гостеприимство и за организацию», — отметила олимпийская чемпионка, глава благотворительного фонда Алина Кабаева.

Эту сказку зрителям подарил благотворительный фонд Алины Кабаевой, который оплатил перелет, проживание всех участников и работу большой команды. А приглашение поступило от компании Reliance Мукеша Амбани и его супруги Ниты. Это, пожалуй, самые известные меценаты и благотворители Индии.

«Для нас большая честь приветствовать вас сегодня. Вы продолжаете оказывать большое влияние, открывая новые возможности для молодых талантов благодаря своему фонду и фестивалю «Алина», — отметила основатель и глава Культурного центра Ниты Мукеш Амбани в Мумбаи Нита Мукеш Амбани.

В этом спектакле участвуют и гимнастки из Индии. Для них это еще и возможность встретиться с кумиром — Алиной Кабаевой. Благодаря олимпийской чемпионке и такому обмену искусством художественная гимнастика в Индии имеет все шансы выйти на новый уровень.

«Она прекрасная гимнастка. Я испытываю к Алине Кабаевой огромное уважение», — рассказала индийская гимнастка Шубхашри Муре.

Спектакль, который русские гимнастки и артисты привезли в индийский театр, стал еще одним мостом между двумя странами.

«Сочетание спорта, искусства и музыки стало уникальным продуктом, с которым мы познакомили индийскую публику. Восторг зрителей, конечно, был не случаен. Это то, что представляет Россию в Индии на высочайшем уровне», — отметил чрезвычайный и полномочный посол России в Индии Денис Алипов.

Жар-птица улетела, но перо осталось. Тьма отступила, чудо не ушло. Здесь, в Мумбаи, сказка не нуждалась в переводе.

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