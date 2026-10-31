«Ненавидит музыку»: как пятилетний Маликов доводил учителя до отчаяния

Маликов рассказал, что в пять лет сбегал от учителя музыки через окно

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Вместо занятий будущий певец мечтал о спортивной карьере, а преподаватель уверял его бабушку, что мальчик никогда не станет артистом.

Народный артист России Дмитрий Маликов в детстве настолько не любил уроки музыки, что буквально убегал от преподавателя через окно квартиры. Певцу тогда было всего пять лет. О необычном способе избежать занятий он вспомнил в музыкальном шоу Стаса Ярушина.

По словам исполнителя, он вырос в творческой семье и с раннего возраста был окружен музыкой. Его отец Юрий Маликов руководил ансамблем «Самоцветы», а родители часто отправлялись на гастроли. Несмотря на это, сам Дмитрий поначалу не хотел связывать жизнь с музыкальной профессией.

Будущего артиста гораздо больше привлекал спорт. Он мечтал стать хоккеистом, а свободное время предпочитал проводить за подвижными играми, а не за фортепиано. Однако родители решили приобщить сына к классической музыке и пригласили для него преподавателя.

Занятия проходили дома, в обычной девятиэтажке на Преображенке в Москве. Семья жила на первом этаже, чем маленький Дмитрий и воспользовался.

«А важно то, что ко мне приходил педагог. А мы жили на первом этаже. Мне было пять лет», — рассказал певец.

Маликов признался, что нашел простой способ избежать нежелательной встречи. Услышав звонок в дверь, он распахивал окно и убегал на улицу. Квартира находилась достаточно низко, поэтому мальчик мог легко выбраться наружу.

Преподавателю оставалось лишь обнаружить пустую комнату и открытое окно. Особенно комично, по воспоминаниям артиста, выглядела развевающаяся занавеска.

«Как он, я слышу звонок, я открывал окно. И убегал», — поделился Дмитрий.

Учителем будущей звезды был тогда еще студент, проходивший педагогическую практику. По словам Маликова, впоследствии он стал известным органистом.

Поскольку родители мальчика часто отсутствовали из-за гастролей, разбираться с последствиями его побегов приходилось бабушке.

Однажды преподаватель настолько разочаровался в поведении ученика, что заявил женщине: ее внук никогда не сможет стать музыкантом.

«Ваш внук никогда не будет музыкантом, он ненавидит музыку», — передал Маликов слова педагога.

Однако предсказание не сбылось.

Как Дмитрий Маликов все-таки полюбил музыку

По словам артиста, отношение к занятиям постепенно изменилось. Несмотря на сопротивление в раннем детстве, он продолжал осваивать фортепиано.

Настоящий интерес к творчеству проснулся примерно в 14 лет, когда Дмитрий захотел самостоятельно сочинять музыку. Именно тогда он начал увлекаться эстрадным направлением.

Отец поддержал сына и предложил ему попробовать себя в качестве клавишника своего коллектива. К 16 годам Маликов уже получал первый практический опыт выступлений с профессиональными музыкантами.

Позже будущий певец познакомился с композитором Микаэлом Таривердиевым, который, по его воспоминаниям, давал ему советы по созданию мелодий.

Вскоре появились первые собственные композиции, а в конце 1980-х годов к Дмитрию пришла широкая популярность.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Дмитрий Маликов вырвался из-под родительской опеки. Артист вспоминал, как после совершеннолетия решился на самостоятельную жизнь и переехал к своей первой большой любви.

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