«Влюбился и переехал к девушке»: как Дмитрий Маликов вышел из-под родительской опеки

Музыкант признался, что его фактически вырастила бабушка, так как родители часто подолгу гастролировали. Но разлука не убила близость в его семье.

Певец, композитор и продюсер, народный артист России Дмитрий Маликов побывал на концерте «Ода матери» в Кремле, организованном автономной некоммерческой организации (АНО) «Евразия». И рассказал, как прожил процесс сепарации с собственными родителями. Случилось это, когда музыкант достиг совершеннолетия — сбежал из дома к первой большой любви.

Отец исполнителя, народный артист РФ Юрий Маликов — создатель и художественный руководитель ВИА «Самоцветы». Его мама Людмила Вьюнкова — танцовщица, в прошлом она солировала в Московском мюзик-холле. Супруги часто гастролировали, а их сына Дмитрия, а потом и дочь Инну воспитывала бабушка. Мальчик очень скучал и мечтал больше времени проводить с родителями, но со временем привык и устремился к самостоятельности.

«Поэтому, я думаю, что я из опеки маминой ушел, когда первый раз в 18 лет влюбился и переехал жить к девушке. И вот там были у меня, конечно, определенные сложности, потому что родители меня от каких-то вещей предостерегали очень аккуратно. В общем, они оказались правы. Но первая любовь, сами понимаете», — признался Маликов.

Как показать маме свою любовь

Бабушка артиста пожертвовала всем, чтобы помочь внукам, пожертвовала хорошей работой и своими планами. За это вся семья ей благодарна. Спасибо и сегодня ей говорит Маликов, хоть ее и нет в живых. Но подчеркивает: несмотря ни на что мама для любого человека — на первом месте. И нет ничего постыдного в том, чтобы и во взрослом возрасте уделять ей внимание. Не надо любить маму по-мужски, ее надо просто любить.

«Нужно просто проявлять свою любовь и быть к маме крайне нежным. И нужно понимать, что вы не вечно будете на этой Земле вместе и рядом. И поэтому вот эта вот ценность каждого дня каждого часа и каждой минуты, которые ты проводишь со своими родителями, она приобретает особый смысл и особую ценность. Я не всегда это понимал, потому что когда мы молоды, мы не ценим эти моменты», — сказал певец.

Семья — главная ценность

Повзрослев, Маликов иначе взглянул на отношения с родителями. А еще задумался о том, как не упустить самое важное в общении с детьми. Ведь подобно своим матери и отцу, пока старшая дочь Стефания росла, артист пропадал на гастролях, а потом пытался наверстать упущенное. Сейчас ей 25 лет, а у Маликова подрастает младшенький Марк.

Сыну семь лет, и с ним исполнитель старается проводить каждую свободную минуту. А мальчик тем временем формирует собственные взгляды и планы. Кажется, еще немного — и вылетит из гнезда! Родители Дмитрия Маликова вместе уже 60 лет, они по-прежнему любят друг друга — редкая крепкая пара. И свою семью певец бережет, опираясь на пример старших

«Хорошая крепкая семья — это всегда немножко взаимные уступки. Надо где-то уступить, где-то простить, где-то чуть-чуть поднадавить. То есть это, в общем то, компромиссы, договоренности, компромиссы внутренние или явные. Ну и, конечно, чтобы была любовь, чтобы влекло друг друга во всех отношениях и физическом тоже, это важно. И чтобы тебе хотелось приехать домой», — заключил артист.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как прошел концерт в Кремле, посвященный Дню Матери. Главными его гостями стали многодетные и семьи участников спецоперации.

