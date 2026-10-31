Собянин: более полумиллиона москвичей начнут переселение по реновации к 2029 году

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

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При этом новые кварталы будут развивать вместе с социальной инфраструктурой.

К концу 2029 года число москвичей, приступивших к переселению по программе реновации, превысит 500 тысяч человек. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАКС.

«Программа реновации — это одновременно важнейший социальный и крупный градостроительный проект Москвы. Благодаря ему в комфортное жилье переедут около миллиона жителей нашего города и сформируется современный облик районов столицы», — написал он в личном блоге.

По словам главы города, в бюджете на 2027–2029 годы на продолжение программы предусмотрели 1,2 триллиона рублей. За это время в Москве планируют построить 6,9 миллиона квадратных метров жилья — больше, чем за предыдущие три года.

Собянин отметил, что вместе с новыми домами в Москве строят школы, детские сады, поликлиники и спортивные комплексы. Во дворах обустраивают зеленые зоны, создают парки и места для отдыха, а также предусматривают магазины и удобные транспортные маршруты.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что программе реновации исполнилось девять лет. За это время в столице ввели в эксплуатацию более 500 жилых комплексов, а переселение затронуло около 290 тысяч человек.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.