Новая детско-взрослая поликлиника откроется на юго-востоке Москвы

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Василиса Пушкарева

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Медучреждение рассчитано на 750 посещений в смену.

В районе Некрасовка на юго-востоке Москвы откроется новая детско-взрослая поликлиника на улице Маршала Еременко, дом 2. Прием пациентов начнется 2 ноября. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в канале в мессенджере МАКС.

Пятиэтажное здание площадью около 15,5 тысячи квадратных метров построили по индивидуальному проекту в рамках Адресной инвестиционной программы Москвы. Поликлиника рассчитана на 750 посещений в смену.

«По сути, это многопрофильный медицинский центр, в котором пациенты могут получать полный спектр амбулаторной помощи: от профилактических осмотров и вакцинации до сложных диагностических исследований и восстановительного лечения», — отметил мэр Москвы.

В здании разместятся филиалы взрослой и детской поликлиник, женская консультация, детская стоматология, взрослый и детский травмпункты, а также аптека. Учреждение оснастили современным диагностическим оборудованием, в том числе цифровым рентгенографическим аппаратом и маммографом.

Для пациентов с симптомами ОРВИ предусмотрены отдельные фильтр-боксы со своим входом. В здании также создали безбарьерную среду для маломобильных горожан, установили восемь лифтов и оборудовали специальные санитарные комнаты.

Территорию вокруг поликлиники благоустроили: появились тротуары, скамейки, навесы, урны и велопарковка. Высадили деревья и кустарники, разбили газон.

В здании установлены современные системы вентиляции с охлаждением, индивидуальный тепловой пункт и система водоподготовки. Безопасность обеспечивают видеонаблюдение, контроль доступа, охранно-тревожная и пожарная сигнализации, а также система оповещения и управления эвакуацией.

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