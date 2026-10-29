Собянин: три новых технопарка появятся в Москве

Фото: © РИА Новости/Виталий Невар

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На промышленных площадках разместятся высокотехнологичные компании и предприятия пищевой и легкой промышленности.

В Москве создадут более 1,1 тысячи рабочих мест благодаря строительству трех новых технопарков. Два объекта появятся на территории инновационного центра «Сколково», еще один возведут в Молжаниновском районе. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАХ.

Проекты включили в список инвестиционных приоритетных. Такой статус позволит инвесторам воспользоваться городскими льготами, в том числе обнулить ставку налога на имущество.

В «Сколкове» построят технопарки «Апсайд Тех Альфа» и «Апсайд Тех Бета». Их резидентами станут компании, работающие в сфере информационных технологий, электроники, робототехники, фармацевтики, медицинских технологий и биотехнологий. На этих площадках создадут более 420 рабочих мест. Завершить строительство планируют в 2028 году.

Еще один объект — технопарк «Мега-Молжаниново» — возводят на Новосходненском шоссе. Там разместятся предприятия легкой, пищевой, строительной и целлюлозно-бумажной промышленности. Комплекс объединит 21 производственный блок, который можно будет адаптировать под нужды конкретных компаний. На площадке появится свыше 700 рабочих мест. Завершить строительство рассчитывают в 2026 году.

Общий объем инвестиций в создание трех технопарков превысит 9,5 миллиарда рублей.

В Москве уже работают 60 технопарков, где размещаются более 2,4 тысячи компаний. По данным столичных властей, на этих площадках создано свыше 81 тысячи рабочих мест.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в особой экономической зоне «Технополис Москва» до конца 2026 года введут десять новых объектов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.