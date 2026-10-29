Силы ПВО сбили 111 украинских дронов на подлете к Москве

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

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На фоне атак БПЛА в нескольких аэропортах города ввели ограничения.

Средства противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовали еще 64 украинских беспилотника, направлявшихся в сторону Москвы. Об этом в своем канале в мессенджере МАКС сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Информацию о попытке десяти вражеских дронов атаковать город он опубликовал в 00:04 мск. Однако через два часа градоначальник рассказал об уничтожении еще 15 летательных аппаратов противника. Позже силы ПВО сбили 39 БПЛА.

Собянин подчеркнул, что на месте падения фрагментов находятся представители экстренных служб.

До этого глава города заявил о ликвидации 47 беспилотников, запущенных боевиками киевского режима. Попытки нанести удары по столице ВСУ предпринимали вечером 28 октября. Всего с вечера 28 октября на подлете к Москве ПВО сбили 111 дронов.

Кроме того, Росавиация объявила о введении ограничений в трех московских аэропортах — Внуково, Домодедово и Жуковский. В организации добавили, что меры приняты в целях безопасности.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВСУ ударили по пассажирскому составу на станции Клинцы в Брянской области. Жертв и раненых в результате атаки нет, однако кабина управления рельсового автобуса получила повреждения.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.